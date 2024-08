España y Francia se enfrentarán en la final del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, tras superar en emocionantes semifinales a Marruecos y Egipto, respectivamente. Ambas selecciones buscarán su segundo título olímpico y poner fin a más de tres décadas sin un campeón europeo en esta categoría. El partido, que se disputará el viernes 9 de agosto a las 6 pm (horario peninsular español) / 12 pm ET / 10 am Tiempo del Centro de México / 9 am PT en el Parque de los Príncipes, promete ser un duelo apasionante entre dos selecciones con gran talento y ambición.

La selección española Sub-23, liderada por Santi Denia, logró remontar un partido complicado ante los Leones del Atlas gracias a su juego colectivo y a la efectividad de sus delanteros. A pesar del hostil ambiente en el Stade Velodrome de Marsella, La Roja demostró su calidad y se clasificó para su segunda final olímpica consecutiva. Por su parte, Les Bleus, dirigida por Thierry Henry, superó a los Faraones en un partido de ida y vuelta, gracias a un doblete de Jean-Philippe Mateta.

La final España vs Francia de París 2024 será un duelo de alto voltaje, ya que ambas escuadras cuentan con jugadores jóvenes y talentosos que han demostrado su capacidad para competir al más alto nivel. Los ibéricos buscarán mantener su racha positiva y conquistar su segundo oro olímpico, mientras que los galos tratarán de emular el éxito de su generación de 1984. Por su parte, marroquíes y egipcios definirán el tercer puesto en su lucha por conseguir una histórica medalla de bronce.

¿A qué hora es España vs Francia por la final del fútbol masculino de París 2024?

El partido España vs Francia por la final del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024 se disputará el viernes 9 de agosto, a las 18:00 (horario peninsular español), 9:00 en Washington D. C. (Estados Unidos), 10:00 en Ciudad de México y 11:00 en Perú desde el Parque de los Príncipes.

ET de Estados Unidos: 12:00 horas

CT de Estados Unidos: 11:00 horas

MT de Estados Unidos: 10:00 horas

PT de Estados Unidos: 9:00 horas

Perú: 11:00 horas

España: 18:00 horas (una hora menos en Islas Canarias)

En el resto de los países de Latinoamérica:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras: 10:00 horas

Colombia, Ecuador, Panamá: 11:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 12:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay: 13:00 horas

Reino Unido y Portugal: 17:00 horas

Francia e Italia: 18:00 horas

¿Dónde ver La 1 EN VIVO, España vs Francia?

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible a través de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Mundo R, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra).

Dial 1 de Movistar+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV

¿Cómo ver RTVE Play EN VIVO, España - Marruecos?

Suscríbete a RTVE Play para ver todos los partidos de España en los Juegos Olímpicos París 2024 desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV. Aquí los links.

¿Cómo seguir España vs Francia vía Eurosport Player?

Eurosport Player es una plataforma de televisión por suscripción y de video únicamente a través de Internet. Es por ello que si deseas ver el partido España - Francia por la medalla de oro del fútbol masculino de París 2024, deberás ingresar a la página oficial de Eurosport.

España se enfrenta a Francia por la final del torneo olímpico de fútbol masculino de París 2024. | Crédito: @SeFutbol