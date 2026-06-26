Uruguay se alista para afrontar uno de los duelos más exigentes de su camino en la Copa Mundial de Fútbol 2026, cuando mida fuerzas contra España este viernes 26 de junio por el Grupo H, en un partido que genera alta expectativa tanto en la afición sudamericana como la latina en EE.UU. Consulta la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Uruguay vs. España en vivo y en directo por diferentes plataformas , correspondiente por la fase de grupos del máximo torneo de selecciones de la FIFA.

Para clasificar directamente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Uruguay necesita ganarle sí o sí a España en la última fecha del Grupo H. Tras empatar ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), La Celeste acumula 2 puntos y se encuentra en una situación límite. Si empata ante La Roja, depende de las matemáticas para pasar a la siguiente ronda, pero si pierde, quedaría fuera del segundo lugar aunque mantendría chances de avanzar como un “mejor tercero” con 2 unidades, requiriendo de una combinación milagrosa: que los terceros de los grupos D, F, J y L no superen los 2 puntos y que la derrota ante España sea solo por un gol de diferencia.

Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el Uruguay vs. España por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO Uruguay vs. España por la Fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026 en varios países?

Para que no te pierdas el partido Uruguay vs. España por la Fecha 3 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este viernes 26 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

México (CDMX): 6:00 pm

España: 2:00 am del 27 de junio

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 26/06/2026. Azteca Siete transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Uruguay vs. España por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Akron, Guadalajara, México. FOTO creada por Gemini.

¿Qué canal transmite EN VIVO Uruguay vs. España por la Fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026?

Este viernes 27 de junio se podrá ver el partido Uruguay vs. España por la Fecha 3 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Paramount+

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América tvGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+, TV 360

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur, inter

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX, FOX

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX El Salvador

Nicaragua: ViX, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua

República Dominicana: ViX, Pio Deportes

Loading...

Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)