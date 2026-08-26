Deportivo Toluca FC y Austin FC protagonizarán un duelo por el todo o nada en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey (Estados Unidos), en encuentro válido por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 este miércoles 26 de agosto desde las 8:30 pm ET / 6:30 pm Tiempo del Centro de CDMX / 5:30 pm PT . El ganador de esta llave obtendrá el pase directo a las semifinales y un boleto para la próxima Copa de Campeones de la Concacaf. A continuación, te compartimos los detalles sobre qué canales de TV transmitirán el partido Toluca vs. Austin FC EN VIVO y EN DIRECTO.

Conoce qué canales de TV, señal online y horarios transmiten el partido entre Toluca vs. Austin FC el 26 de agosto por cuartos de final de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO Toluca vs. Austin FC?

Este miércoles 26 de agosto se podrá ver el juego Toluca vs. Austin FC por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: Apple TV

Estados Unidos: Fox Sports 1, Apple TV, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, FOX One, SiriusXM FC

España: Apple TV

Canadá: Apple TV, TSN5

Argentina: Apple TV

Brasil: Apple TV

Chile: Apple TV

Bolivia: Apple TV

Colombia: Apple TV

Ecuador: Apple TV

Perú: Apple TV

Paraguay: Apple TV

Venezuela: Apple TV

Puerto Rico: Fox Sports 1, NAICOM