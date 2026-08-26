Deportivo Toluca y Austin FC disputan los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, cruce estelar transmitido para aficionados en México y Estados Unidos. | Crédito: leaguescup.com / Composición Gestión Mix
Deportivo Toluca y Austin FC disputan los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, cruce estelar transmitido para aficionados en México y Estados Unidos. | Crédito: leaguescup.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

Deportivo Toluca FC y Austin FC protagonizarán un duelo por el todo o nada en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey (Estados Unidos), en encuentro válido por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 este miércoles 26 de agosto desde las 8:30 pm ET / 6:30 pm Tiempo del Centro de CDMX / 5:30 pm PT. El ganador de esta llave obtendrá el pase directo a las semifinales y un boleto para la próxima Copa de Campeones de la Concacaf. A continuación, te compartimos los detalles sobre qué canales de TV transmitirán el partido Toluca vs. Austin FC EN VIVO y EN DIRECTO.

Conoce qué canales de TV, señal online y horarios transmiten el partido entre Toluca vs. Austin FC el 26 de agosto por cuartos de final de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV, señal online y horarios transmiten el partido entre Toluca vs. Austin FC el 26 de agosto por cuartos de final de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO Toluca vs. Austin FC?

Este miércoles 26 de agosto se podrá ver el juego Toluca vs. Austin FC por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Fox Sports 1, Apple TV, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, FOX One, SiriusXM FC
  • España: Apple TV
  • Canadá: Apple TV, TSN5
  • Argentina: Apple TV
  • Brasil: Apple TV
  • Chile: Apple TV
  • Bolivia: Apple TV
  • Colombia: Apple TV
  • Ecuador: Apple TV
  • Perú: Apple TV
  • Paraguay: Apple TV
  • Venezuela: Apple TV
  • Puerto Rico: Fox Sports 1, NAICOM
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS