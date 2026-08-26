Deportivo Toluca FC y Austin FC protagonizarán un duelo por el todo o nada en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey (Estados Unidos), en encuentro válido por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 este miércoles 26 de agosto desde las 8:30 pm ET / 6:30 pm Tiempo del Centro de CDMX / 5:30 pm PT. El ganador de esta llave obtendrá el pase directo a las semifinales y un boleto para la próxima Copa de Campeones de la Concacaf. A continuación, te compartimos los detalles sobre qué canales de TV transmitirán el partido Toluca vs. Austin FC EN VIVO y EN DIRECTO.
¿Qué canal transmite EN VIVO Toluca vs. Austin FC?
Este miércoles 26 de agosto se podrá ver el juego Toluca vs. Austin FC por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Apple TV, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, FOX One, SiriusXM FC
- España: Apple TV
- Canadá: Apple TV, TSN5
- Argentina: Apple TV
- Brasil: Apple TV
- Chile: Apple TV
- Bolivia: Apple TV
- Colombia: Apple TV
- Ecuador: Apple TV
- Perú: Apple TV
- Paraguay: Apple TV
- Venezuela: Apple TV
- Puerto Rico: Fox Sports 1, NAICOM