La Leagues Cup 2026 entra en su etapa más emocionante. Este miércoles 26 de agosto de 2026, Deportivo Toluca FC y Austin Football Club se verán las caras en un duelo a matar o morir por los cuartos de final del torneo internacional en el césped del Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey (Estados Unidos). Con un boleto a semifinales y la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf en juego, ambos equipos lo darán todo en territorio neutral cuya cobertura oficial estará disponible de manera exclusiva a través de la plataforma Apple TV mediante el servicio MLS Season Pass. El pitazo inicial del partido Toluca vs. Austin FC en vivo está programado para las 8:30 p.m. hora del Este (5:30 p.m. tiempo del Pacífico) / 6:30 p.m. Tiempo del Centro de México , permitiendo a los usuarios acceder a la emisión con comentarios en español e inglés utilizando los períodos de prueba o suscripciones activas de la plataforma en sus dispositivos de preferencia como televisores inteligentes, consolas y móviles.

Deportivo Toluca y Austin FC disputan los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, cruce estelar transmitido para aficionados en México y Estados Unidos. | Crédito: leaguescup.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, partido Toluca vs. Austin FC por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

Puedes ver el partido Toluca vs. Austin FC por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, torneo que enfrenta a 18 clubes seleccionados MLS y todos los de la Liga MX, a través de Apple TV usando la app Apple TV en dispositivos Apple, Smart TVs, o en Apple TV Web. A continuación, te compartimos un listado de los dispositivos compatibles con la plataforma:

Dispositivos Apple Televisores y streaming Otros dispositivos iPhone, iPad, Mac y Apple TV (dispositivo físico) con la app integrada. Smart TVs (Samsung, LG, Sony, Roku, Fire TV, Google TV) y consolas. Teléfonos Android o PC mediante el sitio web oficial.

Pasos para empezar a usar Apple TV

Busca la app Apple TV en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo.

en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo. Inicia sesión con tu cuenta de Apple (Apple ID).

(Apple ID). Selecciona una serie o película, o suscríbete a Apple TV+ para ver el contenido.

Conoce qué canales de TV, señal online y horarios transmiten el partido entre Toluca vs. Austin FC el 26 de agosto por cuartos de final de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver Apple TV EN VIVO, partido Toluca vs. Austin FC por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

Disfruta de toda la temporada 2026 en vivo en Apple TV, incluyendo el All-Star Game, la Leagues Cup y los playoffs de la MLS Cup —sin restricciones de transmisión— con una suscripción a Apple TV, que ofrece acceso a la MLS Season Pass por una suscripción mensual de USD 12.99 en Estados Unidos (14,99 dólares canadienses) tras un período de prueba gratuito de siete días para nuevos usuarios, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir la temporada de la liga profesional de fútbol de USA mediante streaming.

Además, los abonados de temporada de clubes participantes reciben la suscripción incluida como parte de determinados paquetes de boletos anuales, ampliando el acceso a los partidos desde dispositivos móviles, smart TVs y computadoras. La plataforma permite seguir encuentros en vivo, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la liga, aunque la membresía de Apple TV+ no incorpora automáticamente servicios de terceros ni contenidos disponibles para alquiler o compra dentro de la aplicación. Una vez finalizado el período promocional, el plan se renueva de forma automática cada mes hasta que el usuario decida cancelarlo.