En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina y Bolivia estarán frente a frente este miércoles 30 de septiembre por un amistoso FIFA 2026. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Argentina vs. Bolivia por un amistoso FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Argentina vs. Bolivia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Bolivia por un amistoso FIFA 2026 este miércoles 30 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

España: 2:00 am del jueves 1 de octubre

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Argentina vs. Bolivia?

Este miércoles 30 de septiembre se podrá ver el juego Argentina vs. Bolivia por un amistoso FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, TyC Sports Internacional, ViX, TUDN Radio

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe

Bolivia: Fútbol Canal

Brasil: SporTV, Globoplay

Canadá: Fanatiz Canada

Puerto Rico: Fanatiz, ViX