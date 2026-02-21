El boxeo mundial se paraliza este sábado 21 de febrero de 2026 con el esperado choque entre Óscar Duarte y Richardson Hitchins desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Como pelea co-estelar de la función estelarizada por Barrios vs. García, este duelo promete ser un choque de estilos épico entre la técnica depurada y el empuje mexicano. El invicto Hitchins pondrá en juego su título mundial superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en una de las pruebas más difíciles de su joven carrera profesional. Para los aficionados hispanos en Estados Unidos, esta es una cita obligatoria para ver si el poder azteca logra conquistar una nueva corona mundial. En este artículo, te digo dónde ver la pelea Óscar Duarte — Richardson Hitchins EN VIVO EN DIRECTO por boxeo en The Ring, así como los horarios y canales TV que transmitirán esta velada pugilística.

Richardson Hitchins llega con un récord impecable de 20-0 y busca consolidarse como el rey de las 140 libras tras su sólida victoria sobre George Kambosos. Por su parte, el chihuahuense Óscar Duarte atraviesa su mejor momento con cuatro triunfos consecutivos, demostrando que su estilo de presión constante es un peligro para cualquier campeón. Duarte busca redimirse tras su caída ante Ryan García en 2023, trayendo consigo el hambre de gloria que caracteriza a los guerreros de Parral. La defensa de Hitchins será puesta a prueba por la pegada de un Duarte que no sabe dar un paso atrás durante todo el combate. Es el clásico enfrentamiento de “boxeador contra fajador” que todo fanático del buen boxeo en EE. UU. ama disfrutar totalmente en directo.

La pelea Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte ha generado mucha expectativa entre los amantes de las luchas. (Foto: @playdoitmexico / @oscarduartej / @teamoscarduarte / Instagram)

¿A qué hora y dónde ver pelea Óscar Duarte — Richardson Hitchins desde México?

La transmisión de la pelea de Óscar Duarte vs. Richardson Hitchins desde México iniciará a partir de las 10:45 pm (Tiempo del Centro de CDMX) del sábado 21 de febrero de 2026 a través de DAZN en formato PPV, dependiendo de la hora en la que finalicen los combates previos. Recordemos que el púgil mexicano ha generado alta expectativa debido a sus recientes victorias y encarará la cita más exigente de su trayectoria ante el vigente campeón mundial FIB del peso superligero.

¿A qué hora y dónde ver pelea Óscar Duarte — Richardson Hitchins desde Estados Unidos?

Aquí te dejo con los horarios desde Estados Unidos para que puedas ver la pelea Óscar Duarte vs. Richardson Hitchins por el campeonato mundial de peso superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) única y exclusivamente por streaming vía DAZN en PPV.

Hora de inicio Tiempo del Este: 11:45 p.m.

Hora de inicio Tiempo del Centro: 10:45 p.m.

Hora de inicio Tiempo de la Montaña: 9:45 p.m.

Hora de inicio Tiempo del Pacífico: 8:45 p.m.

Cómo y dónde ver la pelea Richardson Hitchins vs Óscar Duarte Jurado en The Ring High Stakes en Estados Unidos y México (Crédito: Composición MAG / Instagram de Óscar Duarte y de Richardson Hitchins)

¿A qué hora y dónde ver la pelea Óscar Duarte — Richardson Hitchins EN VIVO por boxeo desde España?

Puedes seguir la transmisión dela pelea Óscar Duarte vs. Richardson Hitchins EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 22 de febrero desde las 3:47 a.m. (horario peninsular), a través de la señal de DAZN PPV. Esta será la única opción oficial disponible para seguir este combate de boxeo, que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Cabe destacar que el costo de suscripción en España para ver el DAZN PPV es de 19,99 €.

Cartelera completa de la pelea Óscar Duarte — Richardson Hitchins

Cartelera principal

Mario Barrios (29-2-2, 18 KOs) vs. Ryan Garcia (24-2, 20 KOs); Pelea por el Campeonato Mundial del peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC)

Richardson Hitchins (20-0, 8 KOs) vs. Oscar Duarte (30-2-1, 23 KOs); Pelea por Campeonato Mundial del peso superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB/IBF)

Gary Antuanne Russell (18-1, 17 KOs) vs. Andy Hiraoka (24-0, 19 KOs); Pelea por el Campeonato mundial de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA/AMB)

Frank Martin (19-1, 13 KOs) vs. Nahir Albright (17-2, 7 KOs); Pelea de peso superligero

Bektemir Melikuziev (16-1, 10 KOs) vs. Sena Agbeko (29-4, 23 KOs); Pelea de peso superligero

Preliminares

Amari Jones (15-0, 13 KOs) vs Luis Arias (22-6-1, 11 KOs)

Joshua Edwards (5-0, 5 KOs) vs. Brandon Colantonio (7-1, 1 KO)

Mohammed Alakel (7-0, 1 KO) vs. Ronny Reyes (5-2, 1 KOs)