La emoción del Mundial 2026 continúa con uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final. España buscará confirmar su favoritismo frente a Austria en un duelo de eliminación directa que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final. Miles de aficionados podrán seguir el compromiso tanto por televisión abierta como por plataformas digitales.

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¿A qué hora juega España vs. Austria hoy?

El partido entre España y Austria se disputa este jueves 2 de julio en el Estadio Los Angeles.

País Hora España 21:00 Austria 21:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Chile 15:00 Paraguay 15:00 Bolivia 15:00 Venezuela 15:00 Colombia 14:00 Perú 14:00 Ecuador 14:00 Panamá 14:00 México 13:00 Costa Rica 13:00 Guatemala 13:00 Honduras 13:00 El Salvador 13:00 Nicaragua 13:00 República Dominicana 15:00 Estados Unidos (ET) 15:00 Estados Unidos (CT) 14:00 Estados Unidos (MT) 13:00 Estados Unidos (PT) 12:00

¿Qué canal transmite España vs. Austria EN VIVO por país?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según el territorio. Estas son las señales confirmadas para los principales países hispanohablantes.