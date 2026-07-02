La emoción del Mundial 2026 continúa con uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final. España buscará confirmar su favoritismo frente a Austria en un duelo de eliminación directa que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final. Miles de aficionados podrán seguir el compromiso tanto por televisión abierta como por plataformas digitales.
Si quieres ver España vs. Austria EN VIVO y GRATIS, aquí encontrarás los horarios oficiales del partido, los canales que lo transmitirán en cada país y las alternativas online disponibles para no perderte ningún minuto del encuentro.
¿A qué hora juega España vs. Austria hoy?
El partido entre España y Austria se disputa este jueves 2 de julio en el Estadio Los Angeles.
|País
|Hora
|España
|21:00
|Austria
|21:00
|Argentina
|16:00
|Uruguay
|16:00
|Chile
|15:00
|Paraguay
|15:00
|Bolivia
|15:00
|Venezuela
|15:00
|Colombia
|14:00
|Perú
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Panamá
|14:00
|México
|13:00
|Costa Rica
|13:00
|Guatemala
|13:00
|Honduras
|13:00
|El Salvador
|13:00
|Nicaragua
|13:00
|República Dominicana
|15:00
|Estados Unidos (ET)
|15:00
|Estados Unidos (CT)
|14:00
|Estados Unidos (MT)
|13:00
|Estados Unidos (PT)
|12:00
¿Qué canal transmite España vs. Austria EN VIVO por país?
Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según el territorio. Estas son las señales confirmadas para los principales países hispanohablantes.
|País
|Canal de TV y streaming
|España
|RTVE La 1 (GRATIS), RTVE Play y DAZN Mundial
|Chile
|Chilevisión (GRATIS), Disney+ Premium y DGO
|México
|Azteca 7 (GRATIS), Canal 5, TUDN y ViX Premium
|Colombia
|Caracol TV (GRATIS), Ditu (GRATIS), RCN TV, Disney+ Premium y DGO
|Perú
|Disney+ Premium y DGO
|Argentina
|Telefe, DSports y DGO
|Uruguay
|DSports y DGO
|Ecuador
|Teleamazonas (GRATIS), Disney+ Premium y DGO
|Bolivia
|Tigo Sports
|Paraguay
|Tigo Sports
|Venezuela
|Televen, Disney+ Premium y ESPN
|Costa Rica
|Teletica, Disney+ Premium y ESPN
|Guatemala
|Tigo Sports
|Honduras
|Deportes TVC
|El Salvador
|Canal 4
|Nicaragua
|Canal 10
|Panamá
|RPC TV y TVMax
|República Dominicana
|CDN Deportes
|Estados Unidos
|Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports (inglés) y Fubo