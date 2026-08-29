Comunicaciones FC y CSD Municipal se enfrentarán en una nueva edición del Clásico de Guatemala este sábado 29 de agosto a las 6pm PT / 19:00 hrs Hora de Ciudad de Guatemala y Tiempo del Centro de México / 9pm ET en un encuentro válido por la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Cementos Progreso. ¿Quieres ver el partido Comunicaciones — Municipal EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce los canales de TV y streaming online para seguir el juego desde el lugar que te encuentres.

El partido Comunicaciones vs. Municipal por la Liga Nacional de Guatemala ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver el partido Comunicaciones — Municipal EN VIVO por TV y online?

Comunicaciones reciba al Municipal este sábado 29 de agosto por la Fecha 6 del Apertura 2026 de la Liga Bantrab, en el Estadio Cementos Progreso, recinto deportivo ubicado en la Ciudad de Guatemala, en la zona 6, dentro del sector conocido como Finca La Pedrera. El inicio está programado para las 20:00 en Perú, Colombia y Ecuador.

País o región TV en vivo Señal online / streaming Guatemala TeleOnce, Chapin TV, FOX Señales en Internet de TeleOnce, Chapin TV, FOX Perú Sin canal de TV lineal confirmado VPN Colombia Sin canal de TV lineal confirmado VPN Ecuador Sin canal de TV lineal confirmado VPN Argentina Sin canal de TV lineal confirmado VPN Chile Sin canal de TV lineal confirmado VPN Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela Sin canal de TV lineal confirmado VPN México Sin canal de TV lineal confirmado VPN Estados Unidos Sin canal de TV lineal confirmado VPN España Sin canal de TV lineal confirmado VPN

Para el público en Estados Unidos y Latinoamérica, la opción principal es conectarse a TeleOnce, Chapin TV y FOX a través de un VPN para ver esta nueva edición del Clásico de Guatemala.

¿A qué hora juega Comunicaciones — Municipal EN VIVO HOY sábado 29 de agosto?

El Municipal visita a Comunicaciones este sábado 29 de agosto por la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. El encuentro se juega en el Estadio Cementos Progreso.

País o zona Horario Perú, Colombia y Ecuador 8:00 p. m. México (CDMX) 7:00 p. m. Bolivia, Chile y Venezuela 9:00 p. m. Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay 10:00 p. m. España 3:00 a. m. del día siguiente Alemania 3:00 a. m. del día siguiente Estados Unidos (Este) 9:00 p. m. Estados Unidos (Centro) 8:00 p. m. Estados Unidos (Pacífico) 6:00 p. m.

Municipal y Comunicaciones se enfrentan en el Clásico Nacional de Guatemala 2026, disponible en vivo por televisión y streaming para la audiencia en Estados Unidos. | Crédito: Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala / Facebook / Composición Mag

Posibles alineaciones: Comunicaciones — Municipal

Comunicaciones FC vs CSD Municipal (4-4-3)

Fredy Pérez; Stheven Robles, José Carlos Pinto, Gerardo Gordillo, Rafael Morales; Karel Espino, Marco Domínguez, Jonathan Moncada, José Andrés Ayala; Anderson Ortiz, Brayan Castañeda.

CSD Municipal vs Comunicaciones FC ()

Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Aubrey David, José Morales; Rodrigo Saravia, Yúnior Pérez, César Archila, Cristian Hernández, Erick López; Alejandro Cabeza.