Ronie Bautista
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Comunicaciones FC y CSD Municipal se enfrentarán en una nueva edición del Clásico de Guatemala este sábado 29 de agosto a las 6pm PT / 19:00 hrs Hora de Ciudad de Guatemala y Tiempo del Centro de México / 9pm ET en un encuentro válido por la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Cementos Progreso. ¿Quieres ver el partido Comunicaciones — Municipal EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce los canales de TV y streaming online para seguir el juego desde el lugar que te encuentres.

El partido Comunicaciones vs. Municipal por la Liga Nacional de Guatemala ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
El partido Comunicaciones vs. Municipal por la Liga Nacional de Guatemala ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver el partido Comunicaciones — Municipal EN VIVO por TV y online?

Comunicaciones reciba al Municipal este sábado 29 de agosto por la Fecha 6 del Apertura 2026 de la Liga Bantrab, en el Estadio Cementos Progreso, recinto deportivo ubicado en la Ciudad de Guatemala, en la zona 6, dentro del sector conocido como Finca La Pedrera. El inicio está programado para las 20:00 en Perú, Colombia y Ecuador.

País o regiónTV en vivoSeñal online / streaming
GuatemalaTeleOnce, Chapin TV, FOXSeñales en Internet de TeleOnce, Chapin TV, FOX
PerúSin canal de TV lineal confirmadoVPN
ColombiaSin canal de TV lineal confirmadoVPN
EcuadorSin canal de TV lineal confirmadoVPN
ArgentinaSin canal de TV lineal confirmadoVPN
ChileSin canal de TV lineal confirmadoVPN
Bolivia, Paraguay, Uruguay y VenezuelaSin canal de TV lineal confirmadoVPN
MéxicoSin canal de TV lineal confirmadoVPN
Estados UnidosSin canal de TV lineal confirmadoVPN
EspañaSin canal de TV lineal confirmadoVPN

Para el público en Estados Unidos y Latinoamérica, la opción principal es conectarse a TeleOnce, Chapin TV y FOX a través de un VPN para ver esta nueva edición del Clásico de Guatemala.

¿A qué hora juega Comunicaciones — Municipal EN VIVO HOY sábado 29 de agosto?

El Municipal visita a Comunicaciones este sábado 29 de agosto por la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. El encuentro se juega en el Estadio Cementos Progreso.

País o zonaHorario
Perú, Colombia y Ecuador8:00 p. m.
México (CDMX)7:00 p. m.
Bolivia, Chile y Venezuela9:00 p. m.
Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay10:00 p. m.
España3:00 a. m. del día siguiente
Alemania3:00 a. m. del día siguiente
Estados Unidos (Este)9:00 p. m.
Estados Unidos (Centro)8:00 p. m.
Estados Unidos (Pacífico)6:00 p. m.
Municipal y Comunicaciones se enfrentan en el Clásico Nacional de Guatemala 2026, disponible en vivo por televisión y streaming para la audiencia en Estados Unidos. | Crédito: Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala / Facebook / Composición Mag
Municipal y Comunicaciones se enfrentan en el Clásico Nacional de Guatemala 2026, disponible en vivo por televisión y streaming para la audiencia en Estados Unidos. | Crédito: Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala / Facebook / Composición Mag

Posibles alineaciones: Comunicaciones — Municipal

Comunicaciones FC vs CSD Municipal (4-4-3)

Fredy Pérez; Stheven Robles, José Carlos Pinto, Gerardo Gordillo, Rafael Morales; Karel Espino, Marco Domínguez, Jonathan Moncada, José Andrés Ayala; Anderson Ortiz, Brayan Castañeda.

CSD Municipal vs Comunicaciones FC ()

Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Aubrey David, José Morales; Rodrigo Saravia, Yúnior Pérez, César Archila, Cristian Hernández, Erick López; Alejandro Cabeza.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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