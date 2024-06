Luego de sumar su segunda victoria consecutiva en la fase de grupos, la Vinotinto de Fernando Batista se proclamó una de las sorpresas del torneo. El objetivo no acaba aquí, ya que Venezuela espera cerrar con broche de oro ante Jamaica, por la tercera fecha del grupo B en el Q2 Stadium de Austin, Texas. El juego se desarrollará este domingo 30 de junio a partir de las 20:00 horas del Este . Si estás en cualquier país de Latinoamérica, podrás seguirlo por la señal de DirecTV (DGO online) en vivo por televisión y streaming.

¿Dónde ver DirecTV en vivo, Venezuela vs. Jamaica?

La señal de DSports se encuentra disponible en Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela por los canales 610 SD y 1610 HD. Cabe señalar que este servicio es exclusivo de DirecTV para Sudamérica. No hay forma de conseguirlo bajo otro operador del cable. No obstante, se puede contratar con ofertas de prepago o desde la app de DirecTv Go (DGO).

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO, Venezuela vs. Jamaica?

Para ver Venezuela vs. Jamaica tienes la opción disponible en DIRECTV Sports en sus señales de televisión, Internet y streaming. Para seguir el partido por la primera fecha del Grupo D de la Copa América 2024 puedes hacerlo vía TV, sintoniza las siguientes señales:

DIRECTV Sports – Canal 610

DIRECTV Sports 2 – Canal 612

DIRECTV Sports + - Canal 613

¿Dónde descargar DGO para ver Venezuela vs. Jamaica?

Ahora te comparto los links streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles para ver el Venezuela vs. Jamaica en vivo por Copa América 2024 desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV: