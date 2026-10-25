FC Barcelona y Real Madrid protagonizan este domingo 25 de octubre una nueva edición de El Clásico, correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El Spotify Camp Nou será el escenario del enfrentamiento entre el líder del campeonato y un conjunto madridista que busca recortar distancias en la clasificación. Consulta el resultado, el marcador, los goles y las principales incidencias del partido.

¿Cómo quedó Barcelona vs. Real Madrid hoy por LaLiga 2026?

El Barcelona recibe al Real Madrid con el objetivo de prolongar su buen comienzo de temporada y reforzar su posición en la cima de LaLiga. El equipo azulgrana llega después de ganar sus nueve primeros partidos ligueros, mientras que el conjunto blanco afronta el clásico con la intención de reducir la diferencia entre ambos en la tabla.

Resultado del partido:

EQUIPOS GOLES RESULTADO FC Barcelona — Pendiente Real Madrid — Pendiente

El marcador final y los goleadores se incorporarán una vez que concluya el encuentro. El resultado determinará qué equipo se queda con esta edición del clásico y qué consecuencias tendrá el partido en la lucha por el título de LaLiga 2026-27.

Alineaciones probables de Barcelona vs. Real Madrid

FC Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García.

Joan García. Defensas: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo.

Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo. Centrocampistas: Rodri, Pedri y Fermín López.

Rodri, Pedri y Fermín López. Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon. Entrenador: Hansi Flick.

El Barcelona podría apostar por la amplitud de sus extremos y la movilidad de sus centrocampistas para generar espacios en el área rival. Lamine Yamal y Raphinha serían dos de las principales vías ofensivas, con Pedri y Fermín López encargados de conectar las líneas.

Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Andriy Lunin.

Andriy Lunin. Defensas: Federico Valverde, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella.

Federico Valverde, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella. Centrocampistas: Arda Güler, Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni.

Arda Güler, Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni. Atacantes: Kylian Mbappé y Yan Diomande, con la distribución definitiva de las posiciones ofensivas pendiente de confirmación.

Kylian Mbappé y Yan Diomande, con la distribución definitiva de las posiciones ofensivas pendiente de confirmación. Entrenador: José Mourinho.

El Real Madrid buscaría combinar solidez en el mediocampo con velocidad para atacar los espacios. Mbappé sería una de sus principales referencias ofensivas, mientras que Bellingham y Güler aportarían llegada y creatividad.