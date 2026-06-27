¡Por el liderato del Grupo K! Colombia y Portugal, de Cristiano Ronaldo, se enfrentan hoy sábado 27 de junio por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026 en Hard Rock Stadium, Miami, Florida. El conjunto liderado por Néstor Lorenzo está en la cima con seis puntos (puntaje perfecto), mientras el cuadro luso se ubica en la segunda casilla con cuatro unidades.

A Colombia le basta el empate para ser primero del Grupo K, pero al frente tiene un conjunto que levantó su nivel ante Uzbekistán y tiene a una de las máximas figuras del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo. ‘Cr7′ llega a la cita en racha goleadora y con la motivación de hacer historia.

A continuación te presentamos los horarios y canales para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Colombia vs. Portugal por la última fecha del Grupo K según tu localidad.

¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal por Mundial 2026?

Para que no te pierdas el juego Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 27 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:30 p.m.

Estados Unidos (CT): 6:30 p. m.

Estados Unidos (MT): 5:30 p. m.

Estados Unidos (PT): 4:30 p.m.

México (CDMX): 5:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (día siguiente)

Puerto Rico: 7:30 p.m.

República Dominicana: 7:30 p.m.

Panamá: 7:30 p.m.

Costa Rica: 5:30 p. m.

El Salvador: 5:30 p. m..

Guatemala: 5:30 p. m.

Honduras: 5:30 p. m.

Nicaragua: 5:30 p. m.

Argentina: 8:30 p.m.

Brasil (Brasilia): 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Chile (Santiago): 7:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Perú: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

¿Dónde ver Colombia vs. Portugal EN VIVO por Mundial 2026?

País Canal Argentina Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+. Bolivia Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel Brasil SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, CazéTV y Vivo Play. Canadá TSN+, TSN1, TSN4, TSN5, RDS, CTV, RDS App, CTV App y Crave Chile Chilevisión, DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+ Colombia Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN EN VIVO, Caracol Play, Disney Plus Premium, Ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+. Costa Rica Teletica Canal 7, Teletica EN VIVO, Teletico Radio 91.5, TDMAX, ViX y FOX. Ecuador DIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount+ El Salvador Canal 4 Es Salvador, TCS GO, Tigo Sports, ViX, FOX El Salvador. Honduras Canal 5 Televicentro, DTVC+, Tigo Sports, ViX, FOX Honduras. Italia DAZN Italia México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN EN VIVO, Azteca Deportes EN VIVO y ViX México. Nicaragua Canal 10 Nicaragua, ViX, Tigo Sports y FOX Nicaragua

Panamá RPC, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, ViX y FOX Paraguay Unicanal Perú DIRECTV Sports, DGO, América TV, AméricaTV GO, Disney Plus y Paramount+. Portugal Sport TV1, RTP 1, Sport TV3, Sport TV Multiscreen, RTP Play y LiveMode Puerto Rico Telemundo y NAICOM España DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, Fubo TV y La 2 Cat Uruguay DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+ Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. Venezuela DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus e Inter



En Estados Unidos, el partido de Colombia contra Portugal lo puedes ver por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Transmisión de GOL Caracol para ver el partido de Colombia vs. Portugal en vivo y en directo, este sábado 27 de junio, por la Jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

En Colombia, alienta a la selección en su histórico partido ante Portugal de Cristiano Ronaldo. Sintoniza los siguientes canales: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN EN VIVO, Caracol Play, Disney Plus Premium, Ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

Colombia y Portugal se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo K desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)