¡Por el liderato del Grupo K! Colombia y Portugal, de Cristiano Ronaldo, se enfrentan hoy sábado 27 de junio por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026 en Hard Rock Stadium, Miami, Florida. El conjunto liderado por Néstor Lorenzo está en la cima con seis puntos (puntaje perfecto), mientras el cuadro luso se ubica en la segunda casilla con cuatro unidades.
A Colombia le basta el empate para ser primero del Grupo K, pero al frente tiene un conjunto que levantó su nivel ante Uzbekistán y tiene a una de las máximas figuras del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo. ‘Cr7′ llega a la cita en racha goleadora y con la motivación de hacer historia.
A continuación te presentamos los horarios y canales para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Colombia vs. Portugal por la última fecha del Grupo K según tu localidad.
¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal por Mundial 2026?
Para que no te pierdas el juego Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 27 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 7:30 p.m.
- Estados Unidos (CT): 6:30 p. m.
- Estados Unidos (MT): 5:30 p. m.
- Estados Unidos (PT): 4:30 p.m.
- México (CDMX): 5:30 p.m.
- España: 1:30 a.m. (día siguiente)
- Puerto Rico: 7:30 p.m.
- República Dominicana: 7:30 p.m.
- Panamá: 7:30 p.m.
- Costa Rica: 5:30 p. m.
- El Salvador: 5:30 p. m..
- Guatemala: 5:30 p. m.
- Honduras: 5:30 p. m.
- Nicaragua: 5:30 p. m.
- Argentina: 8:30 p.m.
- Brasil (Brasilia): 8:30 p.m.
- Uruguay: 8:30 p.m.
- Paraguay: 8:30 p.m.
- Chile (Santiago): 7:30 p.m.
- Bolivia: 7:30 p.m.
- Venezuela: 7:30 p.m.
- Ecuador: 6:30 p.m.
- Perú: 6:30 p.m.
- Colombia: 6:30 p.m.
¿Dónde ver Colombia vs. Portugal EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Canal
|Argentina
|Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+.
|Bolivia
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel
|Brasil
|SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, CazéTV y Vivo Play.
|Canadá
|TSN+, TSN1, TSN4, TSN5, RDS, CTV, RDS App, CTV App y Crave
|Chile
|Chilevisión, DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+
|Colombia
|Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN EN VIVO, Caracol Play, Disney Plus Premium, Ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.
|Costa Rica
|Teletica Canal 7, Teletica EN VIVO, Teletico Radio 91.5, TDMAX, ViX y FOX.
|Ecuador
|DIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount+
|El Salvador
|Canal 4 Es Salvador, TCS GO, Tigo Sports, ViX, FOX El Salvador.
|Honduras
|Canal 5 Televicentro, DTVC+, Tigo Sports, ViX, FOX Honduras.
|Italia
|DAZN Italia
|México
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN EN VIVO, Azteca Deportes EN VIVO y ViX México.
|Nicaragua
|Canal 10 Nicaragua, ViX, Tigo Sports y FOX Nicaragua
|Panamá
|RPC, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, ViX y FOX
|Paraguay
|Unicanal
|Perú
|DIRECTV Sports, DGO, América TV, AméricaTV GO, Disney Plus y Paramount+.
|Portugal
|Sport TV1, RTP 1, Sport TV3, Sport TV Multiscreen, RTP Play y LiveMode
|Puerto Rico
|Telemundo y NAICOM
|España
|DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, Fubo TV y La 2 Cat
|Uruguay
|DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+
|Estados Unidos
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
|Venezuela
| DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus e Inter
En Estados Unidos, el partido de Colombia contra Portugal lo puedes ver por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
En Colombia, alienta a la selección en su histórico partido ante Portugal de Cristiano Ronaldo. Sintoniza los siguientes canales: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN EN VIVO, Caracol Play, Disney Plus Premium, Ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.