Piero Hatto
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El Mundial de Fútbol 2026 continúa y este lunes 22 de junio tendremos un partidazo. No te pierdas, desde el AT&T Stadium de Texas, el enfrentamiento de por la Jornada 2 del certamen, que será transmitido por TyC Sports en territorio argentino a partir de las 14:00 horas. La albiceleste va por su segundo triunfo consecutivo para empezar a asegurar el primer lugar del grupo y la clasificación a la siguiente ronda.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Cobertura oficial de TYC SPORTS EN VIVO ONLINE para ver el partido Argentina vs. Austria hoy por la Jornada 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE YOMIURI SHIMBUN PARA AFP
DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Cobertura oficial de TYC SPORTS EN VIVO ONLINE para ver el partido Argentina vs. Austria hoy por la Jornada 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE YOMIURI SHIMBUN PARA AFP

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Austria?

TyC Sports transmitirá en vivo el partido de Argentina vs. Austria por la Jornada 2 del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canales de TyC Sports

OperadorCanal SDCanal HD
Cablevisión Digital22101
DirecTV Argentina6291629
Telecentro1061016

¿Cómo ver Argentina vs. Austria EN VIVO ONLINE por TyC Sports Play?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal deportivo argentino.

Disponible en:

  • 📱 Teléfonos Android
  • 📱 iPhone (iOS)
  • 💻 Computadoras y laptops
  • 📲 Tablets
  • 📺 Dispositivos compatibles con Chromecast

¿Qué ofrece TyC Sports Play?

  • 🎥 Transmisiones en vivo
  • ⚽ Cobertura de la Selección Argentina
  • 📺 Contenido exclusivo de TyC Sports
  • 🔄 Repeticiones y resúmenes
  • 📱 Acceso desde múltiples dispositivos

¿Es gratis TyC Sports Play?

El registro en la plataforma es gratuito. Sin embargo, para acceder a determinadas señales en vivo puede ser necesaria la validación mediante un cableoperador autorizado.

¿Se puede ver TyC Sports desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos cuentan con varias alternativas para seguir la programación de TyC Sports.

Opciones disponibles

  • 📺 Fanatiz
  • 📺 Fubo
  • 📺 DirecTV (Canal 469)

La disponibilidad puede variar según la región y los derechos de transmisión vigentes.

Horario, TV y cómo ver en vivo Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

  • Fecha: Lunes 22 de junio de 2026
  • Partido: Argentina vs. Austria por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026
  • TV: TyC Sports
  • STREAMING: TyC Sports Play
  • Horario: 14:00 horas Buenos Aires
  • Lugar: AT&t Stadium de Dallas, Texas, Estados Unidos
TV-PUBLICA, TELEFE, TyC Sports, ESPN y DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Austria por TV y Online | FÚTBOL | VIDEO
Argentina y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, TyC Sports Plya, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal RCN, GOL Caracol, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA ATTACKIVE EN X DE @UltraAttackive)
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