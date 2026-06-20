Piero Hatto
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Duelo clave por el liderato del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026. Este sábado 20 de junio, desde el BMO Field de Toronto, no te pierdas el partido de a través de la señal de Canal RCN desde las 3:00 p.m. hora Colombia, duelo de dos selecciones que debutaron con triunfo en este certamen. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir el enfrentamiento minuto a minuto.

TORONTO (CANADÁ), 20/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO EN DIRECTO ONLINE hoy por la Jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. FOTO DE NOÉ YACTAYO
TORONTO (CANADÁ), 20/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO EN DIRECTO ONLINE hoy por la Jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Alemania vs. Costa de Marfil por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido del Mundial 2026 entre Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO EN DIRECTO este sábado 20 de junio de 2026.

Ciudad PrincipalPlataforma Principal de TVDial TDT (Señal Abierta)Diales de Cable (Suscripción)Transmisión Online (Streaming)
BogotáSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
MedellínSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CaliSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BarranquillaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BucaramangaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CartagenaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
Resto del País (Ciudades Menores/Regionales)TDT y Cable Local13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo)Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)
Otros Operadores Locales (Primeros canales)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
  • Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
  • Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).
  • Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.
TORONTO (CANADÁ), 20/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO EN DIRECTO ONLINE hoy por la Jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. FOTO DE NOÉ YACTAYO
TORONTO (CANADÁ), 20/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO EN DIRECTO ONLINE hoy por la Jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Horario, TV y dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO desde Colombia

  • Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
  • Lugar: BMO Field de Toronto, Canadá
  • Horario: 3:00 p.m. Colombia
  • Canal TV: Canal RCN
  • Streaming: RCN App
DIRECTV, TYC SPORTS, GOL CARACOL, ESPN y TELEMUNDO EN VIVO — ver partido Alemania vs. Costa de Marfil por TV y Online | Fútbol | VIDEO
Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, TyC Sports, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, Telefe, RCN, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE "DFB TEAM EN" EN FACEBOOK DE DFBTeamEN)
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