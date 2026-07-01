El anfitrión quiere seguir avanzando en el Mundial 2026. La selección mexicana chocará ante Ecuador, este martes 30 de junio, en el último partido del día por esta ronda de 16avos de final, encuentro que se vivirá por la señal del Canal 9 EN VIVO desde las 19:00 horas CDMX en el Estadio Azteca. México viene de quedar líder del Grupo A con puntaje perfecto, mientras que Ecuador buscará dar la sorpresa tal y como lo hizo en la fecha final de su grupo, ganándole a Alemania.
¿Dónde ver Canal 9 de Nu9ve el partido México vs. Ecuador EN VIVO por el Mundial 2026?
La señal de Nu9ve (Canal 9) está disponible por los distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu dispositivo y disfruta del partido de la selección mexicana contra Corea del Sur.
- Canal 9 por señal abierta en todo México
- Canal 9 de Totalplay
- Canal 109 de Izzi
- Canal 189 de Star TV
- Canales 150 SD y 1150 HD de Sky
¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve vía ONLINE, el partido México vs. Ecuador por el Mundial 2026?
Si quiere disfrutar de la programación del Canal 9 de Nu9ve, accede a dispositivos móviles, computadoras y smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.
Horario, TV y cómo ver partido en vivo México vs. Ecuador por el Mundial 2026
- Día: Miércoles 24 de junio de 2026
- Partido: México vs. República Checa, por la tercera jornada del grupo A del Mundial 2026
- Canal: Canal 9 (Nu9eve)
- Hora: 7:00 p.m. (en México)
- Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México.