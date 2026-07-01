El equipo de Javier Aguirre resolvió la clasificación con una fecha de anticipación y cerró la fase de grupos con una hoja impecable: tres victorias, seis goles convertidos y ninguno recibido. Ese recorrido lo convirtió en uno de los anfitriones más convincentes del Mundial 2026, aunque la dificultad aumenta este martes 30 de junio cuando enfrente a una Ecuador que cambió el rumbo de su torneo con una inesperada victoria sobre Alemania.

El contraste entre ambos caminos explica buena parte del atractivo de la eliminatoria. Mientras México avanzó con autoridad de principio a fin, la Tri llegó a la última fecha al borde de la eliminación y encontró la clasificación cuando menos margen tenía para equivocarse. Ahora ambos se encontrarán en el Estadio Azteca desde las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México (20:00 de Quito; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) , donde el conjunto mexicano intentará defender una estadística que atraviesa generaciones: nunca perdió un partido mundialista en el Coloso de Santa Úrsula.

Si buscas dónde ver el partido EN VIVO y GRATIS, TV Azteca 7 será una de las señales encargadas de transmitir este cruce de dieciseisavos de final para todo México, además de ofrecer cobertura online mediante sus plataformas digitales.

TL;DR del México vs. Ecuador por el Mundial 2026

📅 Partido: México vs. Ecuador

México vs. Ecuador 🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final)

Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final) 📍 Estadio: Estadio Azteca

Estadio Azteca 📺 TV abierta: Azteca 7

Azteca 7 💻 Streaming: TV Azteca Deportes

TV Azteca Deportes 🕒 Hora: 7:00 p.m. (Tiempo del Centro de México)

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la transmisión del encuentro mediante señal abierta y los principales sistemas de televisión de paga disponibles en México.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, comentarios en vivo y todos los detalles de este compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Canales de Azteca 7 en México

Operador Canal Señal abierta Canal 7 Dish 107 SD / 607 HD SKY 107 SD / 1107 HD Megacable 107 SD / 1207 HD Izzi 107 SD / 807 HD

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO por Internet, México vs. Ecuador?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, que ofrecerán acceso a la cobertura desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Opciones para ver México vs. Ecuador online

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Dispositivos móviles Android

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¿En qué dispositivos puedo ver México vs. Ecuador online?

La transmisión estará disponible en:

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Smart TV y streaming

Android TV

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Horarios de México vs. Ecuador

País Hora México 7:00 p.m. Estados Unidos (ET) 9:00 p.m. Estados Unidos (PT) 6:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Chile 9:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. España 3:00 a.m. (miércoles)

México busca seguir avanzando en el Mundial 2026

La selección mexicana afronta su primer partido de eliminación directa después de una fase de grupos en la que mostró solidez defensiva y eficacia en ataque. Del otro lado estará una Ecuador que encontró su mejor versión en el momento más importante del torneo y que llega convencida de poder dar una de las sorpresas de la ronda.

Con el respaldo de un Estadio Azteca repleto y el objetivo de mantener viva la ilusión mundialista, el Tri intentará dar un nuevo paso en una Copa del Mundo que ya entró en su etapa más exigente.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Ecuador por el Mundial 2026

Dato Información Partido México vs. Ecuador Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Dieciseisavos de final Fecha 30 de junio de 2026 Hora 7:00 p.m. (Centro de México) TV Azteca 7 Streaming TV Azteca Deportes Estadio Estadio Azteca Capacidad 72,766 espectadores Ciudad Ciudad de México Dirección Calz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX (México)

Ecuador y México se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DSports, DIRECTV Go, Disney Plus, ESPN, Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE LA TRI EN X DE @LaTri)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el México vs. Ecuador por el Mundial 2026

¿Dónde ver México vs. Ecuador EN VIVO en México?

Por Azteca 7 en televisión abierta y mediante TV Azteca Deportes por internet.

¿Qué canal es Azteca 7 en Dish?

Canales 107 SD y 607 HD.

¿Qué canal es Azteca 7 en SKY?

Canales 107 SD y 1107 HD.

¿Qué canal es Azteca 7 en Izzi?

Canales 107 SD y 807 HD.

¿Cómo ver TV Azteca Deportes online?

A través del sitio web oficial y la aplicación de TV Azteca Deportes.

¿A qué hora juega México vs. Ecuador?

A las 7:00 p.m. del Tiempo del Centro de México.

¿Dónde se juega el partido México vs. Ecuador?

En el Estadio Azteca de Ciudad de México.

México y Ecuador se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)