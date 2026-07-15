Argentina de Messi tiene una cita con la historia. La Albiceleste enfrentará hoy miércoles 15 de julio a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium (Estadio Atlanta), Georgia, Estados Unidos, a las 16:00 horas (Buenos Aires). Una cita complicada, pero no imposible. Porque este grupo nos demostró que siempre van a dejar todo en la cancha para defender los colores.
¿Quieres ver el partido de la Albiceleste desde tu teléfono celular, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para los aficionados argentinos estará a cargo de TV Pública (Canal 7) en señal abierta y cableoperadores. Si prefieres seguir el encuentro por streaming, también podrás acceder mediante Flow, DGO, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium.
¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Inglaterra EN VIVO y ONLINE por Internet?
Para acceder a la transmisión online, debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:
- Cont.ar
- DGO
- Flow
- Telecentro Play
- mitelefe
- TyC Sports Play
- Disney+ Premium
Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.
¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión del partido entre Argentina contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.
- Canal 7 de VHF
- Canal 7 HD de Movistar TV
- Canal 8 HD de Telecentro
- Canal 12 SD de Antina
- Canal 11 SD de Claro TV
- Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow
- Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV
- Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal
- Canales 30 HD y 644 HD de Dibox
- Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar
¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Inglaterra?
Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.
Paso a paso para ver TV Pública desde USA
- Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina.
- Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, Tablet o teléfono móvil.
- Conéctate a un servidor ubicado en Argentina.
- Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar.
- Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina contra Inglaterra.