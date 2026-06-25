Ecuador tiene una cita con la historia. La Tri enfrentará este jueves 25 de junio a Alemania por la última fecha del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026, desde las 3:00 p.m. (horario ecuatoriano, peruano y colombiano) y 2:00 p.m. (en México). El objetivo es salir con los tres puntos del Estadio Nueva York para tentar la clasificación a los 16avos de final, ya sea como uno de los mejores terceros de la Copa del Mundo o segundo en su tabla.

¿Quieres ver el tercer partido de Ecuador en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga.

TL;DR del Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 2:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: MetLife Stadium

🌎 Jornada 3 del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

El partido entre Ecuador y Alemania se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el segundo compromiso mundialista del Tri desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

Ecuador enfrenta a Alemania por la tercera fecha del Grupo E del Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del encuentro correspondiente a la última jornada del Grupo E con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Ecuador vs. Alemania en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el partidazo Ecuador vs. Alemania.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Ecuador vs. Alemania por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido: Ecuador vs. Alemania

Ecuador vs. Alemania Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E) Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Jueves 25 de junio de 2026 Horario: 14:00 horas del centro de México (CDMX)

14:00 horas del centro de México (CDMX) Televisión: Canal 5 (señal abierta) y TUDN

Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming: ViX y TUDN

ViX y TUDN Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: Nueva York, Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos Dirección: East Rutherford, NJ 07073, Estados Unidos.

La Selección Ecuatoriana cierra su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a la poderosa Alemania en el MetLife Stadium, Nueva York. El equipo dirigido por el entrenador Sebastián Beccacece necesita ganar para acceder a la siguiente fase del campeonato.

Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)