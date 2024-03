El FC Barcelona afronta una prueba de fuego frente a su similar del Atlético Madrid este domingo 16 de marzo en el Estadio Cívitas Metropolitano (21:00 CEST) donde se jugará una de sus últimas cartas para poder acortar distancias ante el líder Real Madrid en la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports 2023/2024. Los dirigidos por Xavi Hernández no han renunciado sus esperanzas al título y este duelo contra los colchoneros será clave para evidenciar sus pretensiones antes de finalizar la temporada.

Tras vencer por 3-1 al Napoli, con goles de Fermín, Joao Cancelo y Lewandowski, el conjunto blaugrana selló su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Champions League y, ahora, se medirá contra el París Saint-Germain (PSG) de Kylian Mbappé. Es notable la nueva dinámica del juego que proponen los culés en un plantel donde sobresalen jóvenes talento como Yamal, Cubarsí y el mencionado Fermín sin contar las ausencias de Pedri y Gavi. Ante el Atlético Madrid será como una final para el Barça antes de los partidos frente a los parisinos, que se dará el 10 de abril, y el clásico ante el Real Madrid, programado para el 21 de ese mismo mes.

Por otro lado, el Atlético Madrid de Diego Simeone tuvo que esforzarse al máxima para firmar su pase a cuartos en la Champions tras una dramática victoria en la ruleta de los penales ante al Inter de Milán dónde el guardameta esloveno Jan Oblak se convirtió en el héroe y MVP del juego al atajar los disparos de Alexis Sánchez y Klaasse. Con este resultado, el conjunto rojiblanco ahora deberá enfrentarse al Borussia Dortmund alemán.

Los últimos antecedentes entre Barcelona y Atlético Madrid favorecen al cuadro catalán con una racha de cuatro victorias consecutivas sobre los madridistas, que no ganan a las blaugranas desde la temporada 2021. En aquella oportunidad, el triunfo colchonero fue de 2-0 con anotaciones de Thomas Lemar y Luis Suárez.

¿Cuáles son las formaciones probables del Barcelona vs. Atlético Madrid?

FC Barcelona : Ter Stegen; Cancelo, Araújo, Cubarsí, Koundé; Gündogan, Christensen, Fermín; Joao Félix, Lewandowski, Lamine Yamal.

: Ter Stegen; Cancelo, Araújo, Cubarsí, Koundé; Gündogan, Christensen, Fermín; Joao Félix, Lewandowski, Lamine Yamal. Atlético Madrid: Jan Oblak, Nahuel Molina, Stefan Savic, Axel Witsel, Mario Hermoso, Samuel Lino, Marcos Llorente, Koke, Rodrigo De Paul, Álvaro Morata y Antoine Griezmann.

¿Cuándo y a qué hora juegan FC Barcelona vs. Atlético Madrid?

El partido entre FC Barcelona y Atlético Madrid empieza a disputarse en el Estadio Cívitas Metropolitano de la ciudad de Madrid a partir de las 21:00 del horario peninsular español .

Estados Unidos: 4:00 pm ET | 3:00 pm CT | 2:00 pm MT | 1:00 pm PT

México: 14:00

Costa Rica: 14:00

Guatemala: 14:00

El Salvador: 14:00

Nicaragua: 14:00

Honduras: 14:00

Panamá: 15:00

Perú: 15:00

Ecuador: 15:00

Colombia: 15:00

Cuba: 15:00

Haití: 15:00

República Dominicana: 16:00

Puerto Rico: 16:00

Venezuela: 16:00

Bolivia: 16:00

Canadá: 16:00

Argentina: 17:00

Chile: 17:00

Brasil: 17:00

Uruguay: 17:00

Paraguay: 17:00

Reino Unido: 20:00

España: 21:00

Alemania: 21:00

Italia: 21:00

Francia: 21:00

¿Cómo seguir el juego Atlético Madrid vs. Barcelona EN VIVO desde Latinoamérica?

ESPN y Star+ transmitirán el partido Atlético Madrid vs. Barcelona para los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

¿Dónde ver partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO desde México?

Los fanáticos del Fútbol Club Barcelona y Atlético Madrid en México podrán seguir todas las incidencias del partido EN VIVO y EN DIRECTO por Sky Sports y Blue to Go VIDEO Everywhere.

¿Cómo ver Fútbol Club Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO desde los Estados Unidos?

Si deseas ver la transmisión del partido Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO y EN DIRECTO desde los Estados Unidos deberás sintonizar ESPN Deportes, ESPN+ o fuboTV.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Barcelona EN VIVO por televisión desde España?

Si te encuentras en España y deseas ver el partido entre Atlético Madrid y FC Barcelona EN DIRECTO y ONLINE tendrás que contar el servicio de Movistar+:

Movistar+ LaLiga TV | Dial 54 de Movistar y Dial 110 de Orange

Movistar+ LaLiga TV 2 | Dial 57 de Movistar y Dial 112 de Orange

Movistar+ LaLiga UHD | Dial 440 de Movistar y Dial 111 de Orange

LaLiga TV (Bar) | Dial 146 de Movistar (bares)

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Atlético Madrid?

Lista de canales para ver el partido el FC Barcelona contra Atlético Madrid en diferentes países del mundo:

Estados Unidos – ESPN Deportes, ESPN+ o fuboTV.

México – SKY Sports y Blue to Go VIDEO Everywhere

España – Movistar+

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela – ESPN Latinoamérica y Star+

Últimos partidos del Atlético Madrid vs. Barcelona (Historial)

01-12-2019 – Atlético de Madrid 0-1 FC Barcelona

09-01-2020 – FC Barcelona 2-3 Atlético de Madrid

30-06-2020 – FC Barcelona 2-2 Atlético de Madrid

21-11-2020 – Atlético de Madrid 1-0 FC Barcelona

08-05-2021 – FC Barcelona 0-0 Atlético de Madrid

02-10-2021 – Atlético de Madrid 2-0 FC Barcelona

06-02-2022 – FC Barcelona 4-2 Atlético de Madrid

08-01-2023 – Atlético de Madrid 0-1 FC Barcelona

23-04-2023 – FC Barcelona 1-0 Atlético de Madrid

03-12-2023 – FC Barcelona 1-0 Atlético de Madrid

Tabla de posiciones de la LaLiga EA Sports 2023-24 – Jornada 29

EQUIPOS PJ PG DG Puntos 1. Real Madrid 28 21 42 69 2. Girona 28 19 26 62 3. FC Barcelona 28 18 23 61 4. Atlético Madrid 28 17 23 55 5. Athletic Club 28 15 22 53 6. Real Sociedad 29 12 11 46 7. Betis 28 10 3 42 8. Valencia CF 27 11 1 40 9. Las Palmas 28 10 -2 37 10. Osasuna 28 10 -8 36 11. Villarreal 28 9 -5 35 12. Getafe 28 8 -6 35 13. Alavés 28 8 -7 32 14. Sevilla 28 6 -7 28 15. RCD Mallorca 28 5 -11 27 16. Rayo Vallecano 28 5 -15 26 17. Celta de Vigo 28 5 -13 24 18. Cádiz 29 3 -20 22 19. Granada 27 2 -27 14 20. Almería 28 0 -30 10

Gol de Robert Lewandowski para el 3-1 de Barcelona vs. Napoli. (Video: FOOT DIrect)