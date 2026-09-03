De 36 equipos de MLS y Liga MX, los cuatro clubes restantes están a una victoria de la gran final de Leagues Cup 2026. Este miércoles 2 de septiembre de 2026, Deportivo Toluca FC y Club León medirán fuerzas en un partido de pronóstico reservado por las semifinales del torneo internacional en el césped del Shell Energy Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Con un boleto a la definición por el título y uno de los tres lugares en la Copa de Campeones Concacaf 2027 (otorgados al campeón, subcampeón y tercer lugar de la competición), ambos equipos lo darán todo en territorio neutral cuya cobertura oficial estará disponible de manera exclusiva a través de la plataforma Apple TV mediante el servicio MLS Season Pass. El pitazo inicial del partido Toluca vs. León en vivo está programado para las 9:00 p.m. hora del Este (6:00 p.m. tiempo del Pacífico) / 7:00 p.m. Tiempo del Centro de México , permitiendo a los usuarios acceder a la emisión con comentarios en español e inglés utilizando los períodos de prueba o suscripciones activas de la plataforma en sus dispositivos de preferencia como televisores inteligentes, consolas y móviles.

HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS (02-09-2026). - Horarios y canales que transmitirán EN VIVO el partido entre Toluca contra León hoy por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en Houston, Texas, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, partido Toluca vs. León por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

Puedes ver el partido Toluca vs. León por las semifinales de la Leagues Cup 2026, torneo que enfrenta a 18 clubes seleccionados MLS y todos los de la Liga MX, a través de Apple TV usando la app Apple TV en dispositivos Apple, Smart TVs, o en Apple TV Web. A continuación, te compartimos un listado de los dispositivos compatibles con la plataforma:

Dispositivos Apple Televisores y streaming Otros dispositivos iPhone, iPad, Mac y Apple TV (dispositivo físico) con la app integrada. Smart TVs (Samsung, LG, Sony, Roku, Fire TV, Google TV) y consolas. Teléfonos Android o PC mediante el sitio web oficial.

Pasos para empezar a usar Apple TV

Busca la app Apple TV en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo.

en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo. Inicia sesión con tu cuenta de Apple (Apple ID).

(Apple ID). Selecciona una serie o película, o suscríbete a Apple TV+ para ver el contenido.

Revisa los canales de TV y dónde ver streaming online el partido Toluca FC vs. Club León EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver Apple TV EN VIVO, partido Toluca vs. León por las semifinales de la Leagues Cup 2026?

Disfruta de toda la temporada 2026 en vivo en Apple TV, incluyendo el All-Star Game, la Leagues Cup y los playoffs de la MLS Cup —sin restricciones de transmisión— con una suscripción a Apple TV, que ofrece acceso a la MLS Season Pass por una suscripción mensual de USD 12.99 en Estados Unidos (14,99 dólares canadienses) tras un período de prueba gratuito de siete días para nuevos usuarios, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir la temporada de la liga profesional de fútbol de USA mediante streaming.

Además, los abonados de temporada de clubes participantes reciben la suscripción incluida como parte de determinados paquetes de boletos anuales, ampliando el acceso a los partidos desde dispositivos móviles, smart TVs y computadoras. La plataforma permite seguir encuentros en vivo, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la liga, aunque la membresía de Apple TV+ no incorpora automáticamente servicios de terceros ni contenidos disponibles para alquiler o compra dentro de la aplicación. Una vez finalizado el período promocional, el plan se renueva de forma automática cada mes hasta que el usuario decida cancelarlo.

Un boleto a la gran final de la Leagues Cup 2026 estará en juego este miércoles, cuando Toluca y León se enfrenten en una de las semifinales del torneo. Los Diablos Rojos buscan ratificar su condición de favoritos tras una sólida campaña, mientras que la Fiera intentará mantener su buen momento y dar otro golpe para acercarse al título. El partido podrá seguirse EN VIVO ONLINE GRATIS, con las opciones de transmisión disponibles a través de Imagen TV y Apple TV. (VIDEO DE X DE )