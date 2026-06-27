La clasificación de Uruguay a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 se define en una noche que promete máxima tensión. La Celeste recibe a España en el cierre del Grupo H con la obligación de conseguir un resultado positivo para mantenerse con vida en el torneo, mientras que el conjunto español intentará asegurar el primer lugar de la zona. Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro completamente gratis mediante la señal abierta de Canal 5, la emisora pública encargada de la cobertura del Mundial.

Si quieres ver Uruguay vs. España EN VIVO por televisión o internet desde Uruguay, Canal 5 ofrecerá la transmisión oficial en señal abierta, además de estar disponible en los principales cableoperadores del país. También podrás seguir el partido vía streaming mediante Antel TV, plataforma que incluye la señal en vivo para sus usuarios registrados.

TL;DR del Uruguay vs. España por Canal 5

📺 TV abierta: Canal 5 Uruguay

Canal 5 Uruguay 💻 Streaming: Antel TV

Antel TV 🆓 Transmisión: Gratis en señal abierta

Gratis en señal abierta ⚽ Partido: Uruguay vs. España

Uruguay vs. España 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 🏟️ Estadio: Estadio Akron

Estadio Akron 📍 Ciudad: Guadalajara, Jalisco (México)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

Los uruguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Canal 5, así como a través de la Televisión Digital Abierta (TDA) y los principales operadores de televisión por cable del país.

Estos son los canales disponibles:

Operador Canal Señal abierta Canal 5 Televisión Digital Abierta Canal 5.1 Flow Canal 5 Montecable Canal 5 Nuevo Siglo Canal 5 Punta Cable Canal 5 DIRECTV Uruguay Canal 191 TCC Canal 423 Antel TV Canales 5.1 HD y 5.2 SD

¿Cómo ver Canal 5 Uruguay EN VIVO por internet?

Los usuarios que prefieran seguir el partido desde internet podrán acceder a la señal oficial de Canal 5 mediante Antel TV, plataforma que transmite en vivo los canales abiertos para usuarios registrados dentro del territorio uruguayo.

Además, existen otras alternativas oficiales para acceder a contenidos de Canal 5:

Antel TV (transmisión en vivo).

(transmisión en vivo). Portal Medios Públicos .

. Canal oficial de Canal 5 Uruguay en YouTube, donde se emiten noticieros, programas y coberturas especiales.

La programación deportiva disponible por internet puede variar según los derechos de transmisión del evento.

¿En qué dispositivos puedo ver Canal 5 por streaming?

La señal online de Canal 5 mediante Antel TV puede seguirse desde distintos dispositivos compatibles.

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android

iPad

Computadoras Windows

Computadoras Mac

Navegadores web

Smart TV compatibles

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Uruguay vs. España por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Uruguay vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo H Fecha Viernes 26 de junio de 2026 Hora en Uruguay 21:00 TV abierta Canal 5 Uruguay Streaming Antel TV Estadio Estadio Akron Ciudad Guadalajara, Jalisco (México)

El choque entre Uruguay y España marcará el desenlace del Grupo H y definirá buena parte del futuro de la Celeste en el Mundial FIFA 2026. Para quienes se encuentren en Uruguay, Canal 5 volverá a convertirse en la principal ventana para seguir gratuitamente todas las emociones del encuentro, tanto por señal abierta como mediante Antel TV y los operadores de televisión habilitados en todo el país.