Más de 80 mil espectadores están en el Estadio Azteca para presenciar el primer partido de la Copa Mundial 2026, donde la Selección de México de Javier Aguirre debuta ante Sudáfrica , a partir de las 13:00 horas Centro de México, por la primera fecha del grupo A . A continuación, conoce cuáles son las alineaciones confirmadas por ambas selecciones.

El equipo de Javier Aguirre sale hoy ante Sudáfrica con la siguiente alineación titular confirmada: R. Rangel; J. Gallardo, J. Vásquez, C. Montes, I. Reyes; B. Gutiérrez, E. Lira, A. Fidalgo; J. Quiñones, R. Jiménez y R. Alvarado .

El once está equilibrado que mezcla juventud y experiencia, con Rangel en portería para comandar la última línea y un bloque defensivo liderado por Montes y Vásquez que buscará contener las transiciones rivales. En la medular, Gutiérrez y Lira aportan recuperación y salida desde el medio, mientras que Fidalgo ofrece creatividad para enlazar con la dupla ofensiva Quíñones–Jiménez, cuya movilidad será clave para romper a la defensa sudafricana. Alvarado completa el ataque, aportando capacidad de desborde y finalización.

El Estadio de la Ciudad de México recibe el choque inaugural entre México y Sudáfrica por el Grupo A. (Foto: Gemini)

Alineaciones de México y Sudáfrica para el debut en la Copa Mundial de Fútbol 2026

México: R. Rangel; J. Gallardo, J. Vásquez, C. Montes, I. Reyes; B. Gutiérrez, E. Lira, A. Fidalgo; J. Quiñones, R. Jiménez y R. Alvarado.

R. Rangel; J. Gallardo, J. Vásquez, C. Montes, I. Reyes; B. Gutiérrez, E. Lira, A. Fidalgo; J. Quiñones, R. Jiménez y R. Alvarado. Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Thalente Mbatha; Mohau Nkota, Sipho Mbule, Oswin Appollis; Lyle Foster.