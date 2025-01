Valencia y Real Madrid se enfrentaron en un encuentro pendiente por la Jornada 12 de LaLiga de España, este viernes 03 de enero desde el Estadio de Mestalla. El duelo fue suspendido hace unos meses a raíz de las inundaciones provocadas por el fenómeno natural DANA y finalmente se llevará a cabo en esta primera semana del año. ¿A qué hora jugaron y en qué canales transmitieron el partido? Aquí te contamos todos los detalles sobre dónde se vio en TV y Streaming.

Transmisión del partido pendiente del Real Madrid vs. Valencia por la Jornada 12 de LaLiga de España este 03 de enero 2025. (Foto: Composición Mix / AFP)

¿A qué hora se jugó Real Madrid vs. Valencia por LaLiga?

El partido de Real Madrid vs. Valencia iniciará a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular. Desde España, podrás seguir EN DIRECTO el partido desde Mestalla, donde los merengues buscarán un nuevo triunfo en el torneo local.

¿A qué hora se vio Real Madrid vs. Atalanta desde México?

La transmisión de Real Madrid vs. Valencia desde México será desde la 1:00 p.m. (hora Centro de México). Sigue en MIX todas las incidencias de este partidazo por LaLiga de España.

¿En qué canal se transmitió Real Madrid vs. Valencia EN VIVO por LaLiga?

El enfrentamiento entre Real Madrid vs. Valencia EN VIVO podrás seguirlo a través de ESPN en Latinoamérica, Sky Sports HD en México y Movistar LaLiga en España. Estos son los canales oficiales que se encargarán de la transmisión del partido pendiente por la Jornada 12 del fútbol español. Además, podrás ver el partido en streaming online a través de Movistar Plus+, Disney Plus o Sky Sports+.

Real Madrid vs. Valencia: lo que debes saber del partido

Fecha: viernes 3 de enero 2025

viernes 3 de enero 2025 Lugar: Estadio Mestalla

Estadio Mestalla Hora: 9:00 p.m. horario peninsular

9:00 p.m. horario peninsular Canal de TV: Movistar LaLiga

Movistar LaLiga Streaming: Movistar Plus+