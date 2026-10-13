Cleveland Guardians y Tampa Bay Rays vuelven a verse las caras este martes 13 de octubre por el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB 2026. El escenario será nuevamente el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida, donde la tensión aumenta en una llave decisiva en el camino hacia la Serie Mundial.

El conjunto de Ohio llega con el impulso anímico a su favor tras haber dado el primer golpe con una contundente victoria de 7-3 en el compromiso inicial. Los Rays, por su parte, están obligados a reaccionar ante su público para emparejar la cuenta antes de que la serie cambie de sede.

¿En qué canal transmite Rays vs. Guardians EN VIVO GRATIS por Juego 2?

Si te encuentras en los Estados Unidos, la transmisión del partido Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians por el Juego 2 será por TBS, truTV y Univision/TUDN (en español). En streaming, el juego lo puedes ver por HBO Max y servicios con televisión en vivo como Fubo.

También puedes escuchar el partido por radio: WTAM 1100, WMMS 100.7 y WARF 1350 (Guardians), WDAE 95.7 FM y WQBN/1300 AM (Rays), y ESPN Radio (a nivel nacional).

Para el público de México, podrán ver en vivo este juego por ESPN. Si prefieres disfrutar del encuentro desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV dentro de territorio mexicano, la alternativa oficial en streaming es Disney+ Premium y MLB.TV.

En Sudamérica (Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Uruguay) y Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), la transmisión del compromiso va por ESPN 3 y Disney Plus.

¿A qué hora juegan Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians por el inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB 2026 iniciará a las 8:00 p.m. (ET), 7:00 p.m. (CT), 6:00 p.m. (MT) y 5:00 p.m. (PT).

¿A qué hora juegan Tampa Bay Rays vs. Los Cleveland Guardians en México?

En México, el partido entre Guardians y Rays por el Juego 2 empezará a las 6:00 p.m. (CDMX). Será un emocionante compromiso donde ambos equipos buscarán la victoria para marcar diferencia en la serie.

Horarios del partido Tampa Bay Rays vs. Los Cleveland Guardians hoy

País Horario Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa 6:00 p. m. Colombia, Perú, Panamá y Ecuador 7:00 p. m. Venezuela y Bolivia 8:00 p. m. Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil (Brasilia) 9:00 p. m.