MADRID (ESPAÑA), 31/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Estadio Spotify Camp Nou, España. FOTO DE NOÉ YACTAYO CON IMÁGENES DE LALIGA EA SPORTS
MADRID (ESPAÑA), 31/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Estadio Spotify Camp Nou, España. FOTO DE NOÉ YACTAYO CON IMÁGENES DE LALIGA EA SPORTS
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

El Rayo Vallecano no suele regalar partidos y esa es precisamente una de las primeras advertencias que tendrá el FC Barcelona en esta tercera jornada de LaLiga 2026-27. El conjunto azulgrana recibe al equipo madrileño después de un arranque convincente, pero enfrente tendrá a un rival acostumbrado a discutirle el partido a cualquiera, incluso cuando le toca visitar uno de los escenarios más exigentes del campeonato.

El equipo de Hansi Flick llega con seis puntos, dos victorias y la portería todavía invicta en sus dos primeras presentaciones. El Rayo, en cambio, aterriza en Barcelona sin conocer la victoria y con la necesidad de reaccionar antes del parón internacional. Dos momentos distintos, una misma noche y un partido que puede exigir mucho más de lo que sugiere la clasificación.

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga 2026? El encuentro se disputará este lunes 31 de agosto en el Spotify Camp Nou, por la tercera jornada del campeonato español. La transmisión estará disponible en distintos canales y plataformas de streaming en Latinoamérica, Estados Unidos y España.

En México, el partido entre FC Barcelona y Rayo Vallecano podrá seguirse por Sky Sports México e izzi, mientras que Sky+ será una de las alternativas disponibles para verlo por streaming.

La oferta también cambia en Centroamérica y el Caribe. Países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá tendrán entre sus opciones a ViX y Sky Sports Norte, señal que también estará disponible en República Dominicana.

Para Sudamérica, ESPN concentrará la transmisión en mercados como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, con Disney+ Premium como la principal alternativa para seguir el encuentro de manera online.

En España, el duelo se jugará a las 21:30 horas y podrá verse a través de DAZN LaLiga y Movistar+, además de LaLiga TV Bar para determinados establecimientos.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026?

PAÍSESHORARIOSCANALES TVSTREAMING
España21:30 horasDAZN LaLiga, Movistar+DAZN
México14:30 horasSky Sports México, izziSky+
Guatemala13:30 horasSky Sports NorteViX
El Salvador13:30 horasSky Sports NorteViX
Honduras13:30 horasSky Sports NorteViX
Nicaragua13:30 horasSky Sports NorteViX
Costa Rica13:30 horasSky Sports NorteViX
Panamá14:30 horasSky Sports NorteViX
Colombia14:30 horasESPN ColombiaDisney+ Premium
Ecuador14:30 horasESPN ColombiaDisney+ Premium
Perú14:30 horasESPNDisney+ Premium
Estados Unidos15:30 horas ET / 12:30 horas PTESPN DeportesESPN+, fuboTV, ESPN App
Cuba15:30 horas
República Dominicana15:30 horasSky Sports NorteViX
Puerto Rico15:30 horasESPN Deportes, NAICOM
Venezuela15:30 horas
Bolivia15:30 horasESPNDisney+ Premium
Paraguay15:30 horasESPNDisney+ Premium
Argentina16:30 horasESPN ArgentinaDisney+ Premium
Uruguay16:30 horas
Brasil16:30 horasAmazon Prime Video, CazéTV
Chile16:30 horasESPN ChileDisney+ Premium
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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