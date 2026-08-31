El Rayo Vallecano no suele regalar partidos y esa es precisamente una de las primeras advertencias que tendrá el FC Barcelona en esta tercera jornada de LaLiga 2026-27. El conjunto azulgrana recibe al equipo madrileño después de un arranque convincente, pero enfrente tendrá a un rival acostumbrado a discutirle el partido a cualquiera, incluso cuando le toca visitar uno de los escenarios más exigentes del campeonato.
El equipo de Hansi Flick llega con seis puntos, dos victorias y la portería todavía invicta en sus dos primeras presentaciones. El Rayo, en cambio, aterriza en Barcelona sin conocer la victoria y con la necesidad de reaccionar antes del parón internacional. Dos momentos distintos, una misma noche y un partido que puede exigir mucho más de lo que sugiere la clasificación.
¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga 2026? El encuentro se disputará este lunes 31 de agosto en el Spotify Camp Nou, por la tercera jornada del campeonato español. La transmisión estará disponible en distintos canales y plataformas de streaming en Latinoamérica, Estados Unidos y España.
En México, el partido entre FC Barcelona y Rayo Vallecano podrá seguirse por Sky Sports México e izzi, mientras que Sky+ será una de las alternativas disponibles para verlo por streaming.
La oferta también cambia en Centroamérica y el Caribe. Países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá tendrán entre sus opciones a ViX y Sky Sports Norte, señal que también estará disponible en República Dominicana.
Para Sudamérica, ESPN concentrará la transmisión en mercados como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, con Disney+ Premium como la principal alternativa para seguir el encuentro de manera online.
En España, el duelo se jugará a las 21:30 horas y podrá verse a través de DAZN LaLiga y Movistar+, además de LaLiga TV Bar para determinados establecimientos.
¿A qué hora juega y en qué canal transmiten FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026?
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV
|STREAMING
|España
|21:30 horas
|DAZN LaLiga, Movistar+
|DAZN
|México
|14:30 horas
|Sky Sports México, izzi
|Sky+
|Guatemala
|13:30 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|El Salvador
|13:30 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Honduras
|13:30 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Nicaragua
|13:30 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Costa Rica
|13:30 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Panamá
|14:30 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Colombia
|14:30 horas
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium
|Ecuador
|14:30 horas
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium
|Perú
|14:30 horas
|ESPN
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|15:30 horas ET / 12:30 horas PT
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|Cuba
|15:30 horas
|—
|—
|República Dominicana
|15:30 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Puerto Rico
|15:30 horas
|ESPN Deportes, NAICOM
|—
|Venezuela
|15:30 horas
|—
|—
|Bolivia
|15:30 horas
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|15:30 horas
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|16:30 horas
|ESPN Argentina
|Disney+ Premium
|Uruguay
|16:30 horas
|—
|—
|Brasil
|16:30 horas
|—
|Amazon Prime Video, CazéTV
|Chile
|16:30 horas
|ESPN Chile
|Disney+ Premium