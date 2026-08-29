El Estadio Cementos Progreso será el escenario de un vibrante partido este sábado 29 de agosto, cuando choquen Comunicaciones y Municipal por la Liga Nacional de Guatemala. Sí, habrá una nueva edición del ‘Clásico de Guatemala’. Como se trata de un partido imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Comunicaciones vs. Municipal por la Liga Nacional de Guatemala ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Comunicaciones vs. Municipal en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Comunicaciones vs. Municipal por la Liga Nacional de Guatemala este sábado 29 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

España: 3:00 am del domingo 30 de agosto

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Comunicaciones vs. Municipal?

Este sábado 29 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Comunicaciones vs. Municipal por la Liga Nacional de Guatemala. Y es que el partido será transmitido por TeleOnce Guatemala, Chapin TV y FOX Guatemala.