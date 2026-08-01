César Quispe Alcócer
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Por un partido amistoso, se enfrentarán Arsenal y Girona en el Estadio Municipal de Montilivi, este sábado 1 de agosto. Si no te quieres perder el duelo, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El amistoso Arsenal vs. Girona es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
El amistoso Arsenal vs. Girona es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Arsenal vs. Girona en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el amistoso Arsenal vs. Girona este sábado 1 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 2:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 12:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 11:00 am
  • México (CDMX): 12:00 pm
  • España: 8:00 pm                                 
  • Puerto Rico: 2:00 pm
  • República Dominicana: 2:00 pm
  • Panamá: 1:00 pm
  • Costa Rica: 12:00 pm
  • El Salvador: 12:00 pm
  • Guatemala: 12:00 pm
  • Honduras: 12:00 pm
  • Nicaragua: 12:00 pm
  • Argentina: 3:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 3:00 pm
  • Uruguay: 3:00 pm
  • Chile (Santiago): 2:00 pm
  • Paraguay: 3:00 pm
  • Bolivia: 2:00 pm
  • Venezuela: 2:00 pm
  • Ecuador: 1:00 pm
  • Perú: 1:00 pm
  • Colombia: 1:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Arsenal vs. Girona?

Este sábado 1 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso Arsenal vs. Girona a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, FOX One
  • España: Esport3, Movistar+, 3Cat
  • Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play
  • Brasil: DAZN Brasil, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
  • Canadá: DAZN Canada
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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