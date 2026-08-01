Por un partido amistoso, se enfrentarán Arsenal y Girona en el Estadio Municipal de Montilivi, este sábado 1 de agosto. Si no te quieres perder el duelo, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Arsenal vs. Girona en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el amistoso Arsenal vs. Girona este sábado 1 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 2:00 pm
- Estados Unidos (CT): 1:00 pm
- Estados Unidos (MT): 12:00 pm
- Estados Unidos (PT): 11:00 am
- México (CDMX): 12:00 pm
- España: 8:00 pm
- Puerto Rico: 2:00 pm
- República Dominicana: 2:00 pm
- Panamá: 1:00 pm
- Costa Rica: 12:00 pm
- El Salvador: 12:00 pm
- Guatemala: 12:00 pm
- Honduras: 12:00 pm
- Nicaragua: 12:00 pm
- Argentina: 3:00 pm
- Brasil (Brasilia): 3:00 pm
- Uruguay: 3:00 pm
- Chile (Santiago): 2:00 pm
- Paraguay: 3:00 pm
- Bolivia: 2:00 pm
- Venezuela: 2:00 pm
- Ecuador: 1:00 pm
- Perú: 1:00 pm
- Colombia: 1:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Arsenal vs. Girona?
Este sábado 1 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso Arsenal vs. Girona a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, FOX One
- España: Esport3, Movistar+, 3Cat
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play
- Brasil: DAZN Brasil, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
- Canadá: DAZN Canada