Por un partido amistoso, se enfrentarán Arsenal y Girona en el Estadio Municipal de Montilivi, este sábado 1 de agosto. Si no te quieres perder el duelo, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El amistoso Arsenal vs. Girona es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Arsenal vs. Girona en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el amistoso Arsenal vs. Girona este sábado 1 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 2:00 pm

Estados Unidos (CT): 1:00 pm

Estados Unidos (MT): 12:00 pm

Estados Unidos (PT): 11:00 am

México (CDMX): 12:00 pm

España: 8:00 pm

Puerto Rico: 2:00 pm

República Dominicana: 2:00 pm

Panamá: 1:00 pm

Costa Rica: 12:00 pm

El Salvador: 12:00 pm

Guatemala: 12:00 pm

Honduras: 12:00 pm

Nicaragua: 12:00 pm

Argentina: 3:00 pm

Brasil (Brasilia): 3:00 pm

Uruguay: 3:00 pm

Chile (Santiago): 2:00 pm

Paraguay: 3:00 pm

Bolivia: 2:00 pm

Venezuela: 2:00 pm

Ecuador: 1:00 pm

Perú: 1:00 pm

Colombia: 1:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Arsenal vs. Girona?

Este sábado 1 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso Arsenal vs. Girona a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, FOX One

España: Esport3, Movistar+, 3Cat

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Brasil: DAZN Brasil, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+

Canadá: DAZN Canada