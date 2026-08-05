Las selecciones de México y Panamá se enfrentarán por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf 2026 y asegurar su pase a las semifinales. Este miércoles 5 de agosto, no te pierdas el partido México vs. Panamá, que se vivirá desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales que van a transmitir este duelo, donde el vencedor asegurará un lugar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.
¿A qué hora juega Panamá vs. México hoy por el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026?
Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento Panamá vs. México, por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf 2026.
- Argentina: 23:00 horas.
- Chile: 20:00 horas.
- Ecuador: 21:00 horas.
- España: 04:00 horas del día siguiente.
- Estados Unidos: 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT, 7:00 pm PT.
- México: 20:00 horas (CDMX).
- Colombia: 21:00 horas.
- Paraguay: 23:00 horas.
- Perú: 21:00 horas.
- Uruguay: 23:00 horas.
- Venezuela: 20:00 horas.
¿En qué canal transmiten Panamá vs. México EN VIVO por los 4tos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026?
La Tri, anfitrión y campeón defensor que completó una Fase de Grupos perfecta con tres victorias consecutivas para finalizar en la cima del Grupo B, sale al ruedo este miércoles 5 de agosto contra Los Canaleros, que alcanzaron los cuartos de final como el mejor tercer lugar de la primera ronda tras culminar con un récord de 1-1-1 y seis goles anotados. No te pierdas el partido Panamá vs. México EN VIVO en TV abierta, canales de paga y streaming. Aquí te dejo con la guía completa para que puedas verlo desde diferentes partes del mundo.
|Región
|Canales / Streaming
|Caribe
|Disney+
|Centroamérica
|Disney+, ESPN, ESPN2 y ESPN5
|Norteamérica
|One Soccer (Canadá); FS2, FOX Soccer Plus y Tubi en inglés (Estados Unidos); TUDN y ViX+ en español (Estados Unidos); Disney+ y ESPN (México)
|Sudamérica
|Disney+
|Resto del mundo
|Concacaf App Oficial y Concacaf Youtube
Formaciones de Panamá vs. México por los 4tos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026
- México: Cristo Navarrete; Edwin Soto, Yohan Orozco, Cristóbal Alfaro, Luis Carmona; Samir Inda, Juan Sigala, Diego Ramírez; Hugo Camberos, Gilberto Mora, Sebastián Liceaga.
- Panamá: Alberto Ruiz; Oliver Campos, Josué Wood, Robben Benítez; Klissman De Gracia, Moisés Richards, Carlos Anel Rodríguez Ariza; Gerson Gordón, Shayron Stewart, Ernesto Gómez, Raheen Cuello.