Panamá y México se enfrentan en vivo hoy por los cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026. Revise los horarios oficiales y canales de televisión abierta en el mundo. | Crédito: concacaf.com / Composición Gestión Mix
Panamá y México se enfrentan en vivo hoy por los cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026. Revise los horarios oficiales y canales de televisión abierta en el mundo. | Crédito: concacaf.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

Las selecciones de México y Panamá se enfrentarán por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf 2026 y asegurar su pase a las semifinales. Este miércoles 5 de agosto, no te pierdas el partido México vs. Panamá, que se vivirá desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales que van a transmitir este duelo, donde el vencedor asegurará un lugar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

¿A qué hora juega Panamá vs. México hoy por el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026?

Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento Panamá vs. México, por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf 2026.

  • Argentina: 23:00 horas.
  • Chile: 20:00 horas.
  • Ecuador: 21:00 horas.
  • España: 04:00 horas del día siguiente.
  • Estados Unidos: 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT, 7:00 pm PT.
  • México: 20:00 horas (CDMX).
  • Colombia: 21:00 horas.
  • Paraguay: 23:00 horas.
  • Perú: 21:00 horas.
  • Uruguay: 23:00 horas.
  • Venezuela: 20:00 horas.

¿En qué canal transmiten Panamá vs. México EN VIVO por los 4tos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026?

La Tri, anfitrión y campeón defensor que completó una Fase de Grupos perfecta con tres victorias consecutivas para finalizar en la cima del Grupo B, sale al ruedo este miércoles 5 de agosto contra Los Canaleros, que alcanzaron los cuartos de final como el mejor tercer lugar de la primera ronda tras culminar con un récord de 1-1-1 y seis goles anotados. No te pierdas el partido Panamá vs. México EN VIVO en TV abierta, canales de paga y streaming. Aquí te dejo con la guía completa para que puedas verlo desde diferentes partes del mundo.

RegiónCanales / Streaming
CaribeDisney+
CentroaméricaDisney+, ESPN, ESPN2 y ESPN5
NorteaméricaOne Soccer (Canadá); FS2, FOX Soccer Plus y Tubi en inglés (Estados Unidos); TUDN y ViX+ en español (Estados Unidos); Disney+ y ESPN (México)
SudaméricaDisney+
Resto del mundoConcacaf App Oficial y Concacaf Youtube

Formaciones de Panamá vs. México por los 4tos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026

  • México: Cristo Navarrete; Edwin Soto, Yohan Orozco, Cristóbal Alfaro, Luis Carmona; Samir Inda, Juan Sigala, Diego Ramírez; Hugo Camberos, Gilberto Mora, Sebastián Liceaga.
  • Panamá: Alberto Ruiz; Oliver Campos, Josué Wood, Robben Benítez; Klissman De Gracia, Moisés Richards, Carlos Anel Rodríguez Ariza; Gerson Gordón, Shayron Stewart, Ernesto Gómez, Raheen Cuello.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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