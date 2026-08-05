Las selecciones de México y Panamá se enfrentarán por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf 2026 y asegurar su pase a las semifinales. Este miércoles 5 de agosto, no te pierdas el partido México vs. Panamá, que se vivirá desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales que van a transmitir este duelo, donde el vencedor asegurará un lugar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

¿A qué hora juega Panamá vs. México hoy por el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026?

Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento Panamá vs. México, por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf 2026.

Argentina: 23:00 horas.

23:00 horas. Chile: 20:00 horas.

20:00 horas. Ecuador: 21:00 horas.

21:00 horas. España: 04:00 horas del día siguiente.

04:00 horas del día siguiente. Estados Unidos: 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT, 7:00 pm PT.

10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT, 7:00 pm PT. México: 20:00 horas (CDMX).

20:00 horas (CDMX). Colombia: 21:00 horas.

21:00 horas. Paraguay: 23:00 horas.

23:00 horas. Perú: 21:00 horas.

21:00 horas. Uruguay: 23:00 horas.

23:00 horas. Venezuela: 20:00 horas.

¿En qué canal transmiten Panamá vs. México EN VIVO por los 4tos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026?

La Tri, anfitrión y campeón defensor que completó una Fase de Grupos perfecta con tres victorias consecutivas para finalizar en la cima del Grupo B, sale al ruedo este miércoles 5 de agosto contra Los Canaleros, que alcanzaron los cuartos de final como el mejor tercer lugar de la primera ronda tras culminar con un récord de 1-1-1 y seis goles anotados. No te pierdas el partido Panamá vs. México EN VIVO en TV abierta, canales de paga y streaming. Aquí te dejo con la guía completa para que puedas verlo desde diferentes partes del mundo.

Región Canales / Streaming Caribe Disney+ Centroamérica Disney+, ESPN, ESPN2 y ESPN5 Norteamérica One Soccer (Canadá); FS2, FOX Soccer Plus y Tubi en inglés (Estados Unidos); TUDN y ViX+ en español (Estados Unidos); Disney+ y ESPN (México) Sudamérica Disney+ Resto del mundo Concacaf App Oficial y Concacaf Youtube

Formaciones de Panamá vs. México por los 4tos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026

México: Cristo Navarrete; Edwin Soto, Yohan Orozco, Cristóbal Alfaro, Luis Carmona; Samir Inda, Juan Sigala, Diego Ramírez; Hugo Camberos, Gilberto Mora, Sebastián Liceaga.

Cristo Navarrete; Edwin Soto, Yohan Orozco, Cristóbal Alfaro, Luis Carmona; Samir Inda, Juan Sigala, Diego Ramírez; Hugo Camberos, Gilberto Mora, Sebastián Liceaga. Panamá: Alberto Ruiz; Oliver Campos, Josué Wood, Robben Benítez; Klissman De Gracia, Moisés Richards, Carlos Anel Rodríguez Ariza; Gerson Gordón, Shayron Stewart, Ernesto Gómez, Raheen Cuello.