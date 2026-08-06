En Florida, la pregunta que hoy se hacen muchas familias no es solo qué tratamiento necesitan, sino cómo van a llegar al hospital ahora que se quedaron sin apoyo para el traslado. Durante años, cientos de residentes de bajos ingresos en el área de Tampa Bay —entre ellos hispanos que trabajan por horas, abuelos al cuidado de sus nietos y personas que dependen del sistema público— encontraron en TD Tampa Bay la manera de asistir a citas especializadas, quimioterapias y sesiones de diálisis cuando no tenían carro, licencia ni dinero para pagar una plataforma de transporte o un taxi. La iniciativa, coordinada por la Autoridad de Transporte Suncoast de Pinellas (PSTA), se convirtió en un “salvavidas” para quienes viven en condados como Pinellas, Hillsborough y Pasco y deben trasladarse a centros de salud ubicados lejos de su barrio. Ese salvavidas se rompe con el veto presupuestario del gobernador Ron DeSantis, que deja sin operación al programa y obliga a muchas familias a replantear cómo llegarán a sus próximas consultas médicas sin ese acompañamiento en la movilidad.

EL PROGRAMA QUE AYUDABA A PACIENTES CON CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES GRAVES

Como informa el portal de noticias de Univision, TD Tampa Bay no funcionaba con una flota propia como la que muchos usuarios ven en las rutas tradicionales de autobuses. En su lugar, articulaba una red que incluía viajes compartidos, taxis y unidades adaptadas para personas con movilidad reducida, con el objetivo de garantizar que pacientes y usuarios con necesidades complejas pudieran acceder a tratamientos esenciales, aunque vivieran lejos de los grandes centros de salud de la región.

El servicio estaba dirigido principalmente a residentes de bajos ingresos que requerían atención especializada fuera de su entorno inmediato y no contaban con alternativas de desplazamiento, algo frecuente en zonas donde las rutas existentes no tienen la misma frecuencia que en ciudades más grandes como Miami u Orlando.

Entre los procedimientos y servicios más frecuentes se encontraban:

tratamientos contra el cáncer;

sesiones de diálisis;

consultas con especialistas;

atención regional no disponible en la comunidad de origen.

Para personas mayores, usuarios con discapacidades y familias latinas que ya lidian con el costo de la renta, la comida y la gasolina, TD Tampa Bay operaba como el enlace que conectaba su barrio con un sistema sanitario al que, sin ese apoyo, les resulta difícil llegar.

Pacientes de Tampa Bay que reciben quimioterapia podrían verse perjudicados con la decisión del gobernador de Florida (Foto: Magnific)

EL IMPACTO DEL VETO DE RON DESANTIS

Como informa el medio citado en párrafos anteriores, la eliminación del financiamiento afecta directamente a un plan que había recibido una subvención estatal de US$409,338 para operar entre julio de 2025 y junio de 2026. Durante ese período, los resultados fueron relevantes para residentes que, de otro modo, habrían tenido que cancelar citas o depender de favores de vecinos y familiares para conseguir un traslado hacia las instalaciones médicas.

RESULTADOS DEL PROGRAMA TD TAMPA BAY

Indicador Resultado Financiamiento estatal US$409,338 Período cubierto Julio 2025 – junio 2026 Viajes realizados Más de 6,000 Residentes beneficiados Cerca de 200 Condados atendidos Pinellas, Hillsborough y Pasco

¿QUIÉNES HAN SALIDO MÁS PERJUDICADOS?

Evidentemente, con tal decisión, los principales afectados son personas de escasos recursos con condiciones de salud graves, especialmente quienes requieren procedimientos frecuentes y altamente especializados y no pueden simplemente ajustar su rutina para encontrar otra forma de llegar a las instalaciones sanitarias. En el caso del cáncer, el tema del desplazamiento es crítico: muchas terapias exigen acudir de manera constante durante semanas o meses, y perder una cita puede romper la continuidad del proceso e incluso alterar los resultados médicos.

Los grupos más perjudicados incluyen:

pacientes oncológicos;

personas que reciben diálisis;

adultos mayores con limitaciones físicas;

personas con discapacidades;

residentes con desventajas de movilidad.