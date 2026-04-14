La tensión se siente en el aire. Atlético Madrid y Barcelona se enfrentan en un duelo decisivo hoy martes 14 de abril de 2026, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League . El balón comenzará a rodar a las 2:00 p.m. (hora de CDMX), en un choque que promete intensidad, emociones y mucho en juego desde el primer minuto. Será un partidazo imperdible para todos los aficionados del fútbol.

El escenario será el imponente Riyadh Air Metropolitano, donde la presión de la hinchada local será un factor determinante. El equipo de Diego Simeone llega con ventaja en la eliminatoria (2-0), pero consciente de que el Barcelona tiene argumentos suficientes para darle la vuelta. Por su parte, los dirigidos por Hansi Flick están obligados a arriesgar y buscar el gol desde el inicio.

Será una noche en la que los detalles marcarán la diferencia, donde la eficacia en las áreas y la fortaleza mental serán claves para definir al semifinalista. En este tipo de escenarios europeos, cualquier error puede ser definitivo y cualquier instante puede convertirse en historia dentro de la Champions.

Barcelona se prepara para enfrentar al Atlético Madrid este martes 14 de abril y tratar de remontar la serie (Foto: FC Barcelona / Twitter)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Atlético Madrid vs. Barcelona en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Atlético Madrid vs. Barcelona por la Champions League este martes 14 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Atlético Madrid vs. Barcelona?

Este martes 14 de abril se podrá ver el partido Atlético Madrid vs. Barcelona por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Univision, DAZN (contenido específico)

México: FOX Sports / FOX One

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Francia: Canal+ Foot, myCANAL

Alemania: DAZN

Argentina: ESPN, Disney+ Premium

Brasil: TNT Sports, Max, Claro TV+, Vivo Play

Perú: ESPN, Disney+

Colombia: ESPN, Disney+

Chile: ESPN, Disney+

Centroamérica: ESPN, Disney+