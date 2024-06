Empieza la segunda fecha del grupo A de la Copa América 2024. Argentina y Chile juegan este martes 25 de junio desde las 21:00 horas ET, 22:00 horas (Buenos Aires) en el metLife Stadium de New Jersey, Estdos Unidos. En un partido clave donde solo sirven tres puntos, Lionel Scaloni y Ricardo Gareca no podrán titubear para alcanzar el objetivo. Revisa las horas exactas en México, EE.UU. y otros países de Latinoamérica para ver la cobertura por TV y streaming online.

¿A qué hora empieza el Argentina vs. Chile por Copa América desde Latinoamérica?

Consulta el horario en el resto de Latinoamérica para ver el partido entre Argentina vs. Chile en el MetLife Stadium de New Jersey por Copa América 2024.

Argentina: 10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 21.00 horas

Paraguay: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

República Dominicana: 9:00 p.m.

Puerto Rico: 9:00 p.m

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Costa Rica: 7:00 p.m.

Guatemala: 7:00 p.m.

El Salvador: 7:00 p.m.

Nicaragua: 7:00 p.m.

Honduras: 7:00 p.m.

Horarios en EE.UU. para ver, Argentina vs. Chile por Copa América 2024

ZONA HORARIA CIUADADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 9:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

