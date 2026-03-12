¡La adrenalina de la Fórmula 1 aterriza en Shanghái y los amantes de la categoría reina del automovilismo ya se preparan para la acción! Si quieres saber a qué hora es y qué canal transmite el Gran Premio de China 2026, te informamos que todo comenzará con los Entrenamientos Libres 1 y Clasificación Sprint el viernes 13 de marzo (jueves 12 en algunos países por la diferencia horaria) , seguidos por la Carrera Sprint y la Clasificación el sábado 14 de marzo , y la gran carrera, el domingo 15 de marzo . Conoce los horarios por país, en qué canal TV ver y dónde seguir streaming online el evento.

Esta temporada marca un punto de inflexión con el regreso triunfal de Lewis Hamilton, quien tras un inicio prometedor busca dominar el asfalto donde más veces ha ganado. El británico, que ya triunfó en el Sprint de la edición anterior, es el gran favorito para reclamar un lugar en el podio frente a su antigua casa, Mercedes. Sin embargo, no la tendrá fácil, ya que George Russell llega encendido tras su reciente victoria en el Gran Premio de Australia. La confianza de Russell en el motor Mercedes y su éxito previo en este trazado lo convierten en el rival más peligroso del fin de semana.

El formato del fin de semana añade una dosis extra de emoción al ser un evento Sprint, lo que significa que veremos la Sprint Qualifying y la carrera corta antes del evento principal del domingo. Con las nuevas regulaciones de la FIA bajo estricta observación tras el debut en Melbourne, los equipos tienen poco margen de error para ajustar sus monoplazas. Pilotos como Oscar Piastri, ganador en Shanghái el año pasado, tendrán que adaptarse rápidamente a las nuevas reglas para intentar repetir la hazaña. Cada punto cuenta en esta fase inicial del Mundial donde la consistencia técnica lo es todo.

En cuanto al clima, las condiciones en el Circuito Internacional de Shanghái serán ideales para la competencia, con cielos despejados y cero probabilidades de lluvia. Para el día de la carrera, el domingo 15 de marzo, se esperan temperaturas agradables que oscilarán entre los 7.8°C y 19°C, con la pista alcanzando unos óptimos 33°C. Este ambiente seco permitirá que los neumáticos mantengan un agarre constante, favoreciendo las estrategias de paradas en pits y los rebases en la recta larga de 1.2 km.

Si eres un apasionado de la máxima categoría, recuerda que este GP de China es la prueba de fuego para los nuevos motores híbridos y la aerodinámica activa de 2026. La FIA estará analizando cada detalle de esta segunda ronda para determinar si son necesarios ajustes en el reglamento de la temporada. No te pierdas la oportunidad de ver a tus ídolos pelear por el podio en una de las pistas más técnicas del calendario.

¿A qué hora es la carrera F1 GP de China 2026?

Estos son los horarios por país para seguir la carrera de la F1 GP de China 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 15 de marzo desde el Circuito Internacional de Shanghái, en Shanghái, China.

01:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

02:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

03:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana

04:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

08:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos:

Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.

03:00 am ET (hora del Este)

02:00 am CT (hora del Centro)

01:00 am MT (hora de Montaña)

00:00 am PT (hora del Pacífico)

En qué canal TV transmiten el GP de China 2026 EN VIVO ONLINE

Conoce los canales de televisión que transmiten y dónde ver streaming online la carrera del GP de China 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE , este domingo 15 de marzo, desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium México Izzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium España DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium Argentina FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Bolivia ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Chile ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Colombia ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Costa Rica ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Ecuador ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium El Salvador ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Guatemala ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Honduras ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Nicaragua ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Panamá ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Paraguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Perú ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Puerto Rico ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro República Dominicana ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Uruguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Venezuela ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium

Cómo ver GP de China 2026 EN VIVO ONLINE desde países de Europa

Sky Sports posee los derechos exclusivos de retransmisión en directo de la F1 en el Reino Unido, por lo que es la plataforma ideal para ver el Gran Premio de China 2026. La carrera en Shanghái se puede seguir en directo a través de Sky Sports, mientras que los mejores momentos se emiten en Channel 4.

Austria - Servus TV y ORF

Bélgica - RTBF y Play Sports

Croacia - RTL

República Checa - Nova

Dinamarca - TV3+ y Viaplay

Estonia - Go3 Estonia y TV3

Finlandia - Viaplay

Francia - Canal+

Alemania - Sky Deutchsland y RTL

Grecia - ANT1 y ANT1+

Hungría - M4 (MTVA Sports Channel)

Italia - Sky Italia

Países Bajos - Viaplay

Noruega - V sport 1 y Viaplay

Polonia - Eleven Sports

Portugal - DAZN

España - DAZN

Suecia - Viaplay

Suiza - SRF, RSI y RTS

Reino Unido - Sky Sports y Channel