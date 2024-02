El Super Bowl LVIII en Las Vegas parece un sueño hecho realidad para los fanáticos del fútbol. Se trata de uno de los juegos más esperado de los últimos años, Chiefs vs. 49ers EN VIVO y EN DIRECTO chocarán en el Alliangt Stadium de Las Vegas, Nevada. El juego encontrará a Brock Purdy superando una lesión importante para liderar a los San Francisco 49ers, mientras el equipo aspira a empatar un récord por sexto título de Super Bowl. Del lado contrario, Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs son los perdedores que buscan hacer historia con campeonatos consecutivos que solidificarán su dinastía. El mundo podrá ser parte del juego este domingo 11 de febrero de 2024 a partir de las 18:30 pm (Hora del Este) .

¿Cómo y dónde ver a los Chiefs - 49ers EN VIVO y ONLINE?

Dónde, cómo y cuándo ver Chiefs vs. 49ers Fecha domingo 11 de febrero Hora 6:30 pm hora del este Lugar Estadio Allegiant (Las Vegas) TV CBS, Nickelodeon Streaming Disponible a través de Paramount+ en todas las plataformas, o inicie sesión con su proveedor de TV en CBS.com o las aplicaciones CBS Sports

¿A qué hora empieza el Super Bowl 2024 desde USA?

La hora de inicio del Super Bowl 2024 es aproximadamente a las 6:30 p. m. ET , que serán las 3:30 p. m. hora local en Las Vegas y para los espectadores de la costa oeste. Ahora se lleva a cabo el segundo domingo de febrero, ya que la temporada regular se extendió una semana en 2021. El Super Bowl 2023, que tuvo lugar el domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, y contó con los Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs para el Super Bowl 57, comenzó a las 6:30 pm ET (3:30 pm PT).

ZONA HORARIA CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS ET: 6:30 pm Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. CT: 5:30 pm Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. MT: 4:30 pm Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. PT: 3:30 pm Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Horarios por país en Latinoamérica para ver a los Chiefs - 49ers

PAÍS HORARIO Nicaragua 17:30 horas México 17:30 horas Guatemala 17:30 horas Costa Rica 17:30 horas El Salvador 17:30 horas Honduras 17:30 horas Colombia 18:30 horas Ecuador 18:30 horas Perú 18:30 horas Cuba 18:30 horas Panamá 18:30 horas Puerto Rico 19:30 horas República Dominicana 19:30 horas Venezuela 19:30 horas Canadá 19:30 horas Bolivia 19:30 horas Chile 20:30 horas Argentina 20:30 horas Uruguay 20:30 horas Paraguay 20:30 horas Brasil 20:30 horas





¿A qué hora inicia el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl?

El Super Bowl promedio dura 3 horas y 12 minutos. Eso significa que se espera que el espectáculo de medio tiempo comience entre las 7:50 p.m. ET y las 8:20 p.m. ET en el Super Bowl LVIII, suponiendo que la hora de inicio sea efectivamente las 6:30 p.m. Tenga en cuenta que el evento del año anterior comenzó a las 6:30 p.m. 44 pm, por lo que el tiempo es un poco fluido.

Usher encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII, siendo la segunda vez que sube al escenario durante el Super Bowl. También actuó junto a los Black Eyed Peas en 2011. El año pasado, el acto de medio tiempo del Super Bowl LVII fue Rihanna, quien presentó una panza que hizo vibrar a Internet.

Otro entretenimiento notable para el Super Bowl de este año incluye a Reba McEntire cantando el Himno Nacional, Post Malone interpretando America the Beautiful y Andra Day interpretando Lift Every Voice and Sing.