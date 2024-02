¿Cómo y dónde ver, Chiefs vs. 49ers EN VIVO y ONLINE? El Super Bowl 58 está repleto de superestrellas e historias. Los legados y las dinastías están en juego. Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs buscan convertirse en campeones consecutivos , algo que no se ha logrado desde Tom Brady y los New England Patriots en el Super Bowl 38 y el Super Bowl 39. Por otro lado, el QB de los San Francisco 49ers Brock Purdy, conocido como Mr. Irrelevant por ser seleccionado en último lugar en el draft de 2022 , busca reclamar su estatus como una superestrella legítima de la NFL al convertirse en el segundo mariscal de campo más joven en alzar el Trofeo Lombardi.

Tras vencer por un marcador de 17-10 a los Baltimore Ravens, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes jugarán este domingo 11 de febrero desde las 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT su cuarto Super Bowl de los últimos cinco años ante los San Francisco 49ers, que lograron una espectacular remontada ante los Detroit Lions. Descubre aquí el horario, así cómo ver el partido del Super Bowl LVIII en directo tanto por TV como por streaming.

La final de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que se disputará en el Allegiant Stadium en Las Vegas será así una reedición de la que los Chiefs ganaron en 2020 a los 49ers y esta vez contarán el apoyo en las gradas de la cantante Taylor Swift, pareja del ‘tight end’ Travis Kelce. ¿Podrán los Chiefs repetir la hazaña de hace cuatro años o los Niners conseguirán su primer título en tres décadas?

Ficha del Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers por el Super Bowl LVIII

Fecha: Domingo, 11 de febrero de 2024

Domingo, 11 de febrero de 2024 Hora: 6:30 pm ET, 5:30 pm CT, 4:30 pm MT, 3:30 pm PT

6:30 pm ET, 5:30 pm CT, 4:30 pm MT, 3:30 pm PT Lugar: Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada

¿Qué equipos de la NFL jugarán el Super Bowl LVIII?

El Super Bowl LVIII está listo para presentar un enfrentamiento épico entre dos titanes de la NFL: los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs. Los Niners, con cinco títulos de Super Bowl en su haber, el último en 1995, buscarán resurgir como campeones. Liderados por una defensa dominante y un ataque equilibrado, tienen la mira puesta en el trofeo Vince Lombardi.

Los Chiefs, con tres títulos de Super Bowl, incluyendo el del año pasado contra los Philadelphia Eagles, son la dinastía actual de la NFL. Con Patrick Mahomes al mando de una ofensiva explosiva, el equipo de Misuri buscarán defender su corona.

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en un Super Bowl. En el Super Bowl LIV, los Chiefs se impusieron 31-20. Sin duda, este nuevo capítulo de la rivalidad promete emociones fuertes.

¿Dónde ver Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers en vivo por TV y streaming?

Si quieres ver desde Estados Unidos el Super Bowl LVIII, los canales CBS, Nickelodeon y Univisión (con relatos en español) transmitirán el partido Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers en vivo por televisión, mientras que NFL+ y Fubo lo harán por streaming. En México, país donde la NFL tiene miles de fanáticos, el enfrentamiento podrá verse por TV a través de la señal de ESPN, Canal 5, TV Azteca y Fox Sports. En streaming, las opciones disponibles son NFL Game Pass International, ViX y Star+.

Para Argentina, ESPN y Fox Sports serán los encargados de transmitir el encuentro por televisión y en Brasil, podrá verse por ESPN y Rede TV. En ambos países se podrá sintonizar el partido por streaming a través del NFL Game Pass International y Star+. Para el resto de Latinoamérica, hay que consultar primero la programación local de ESPN y Fox Sports para TV. NFL Game Pass International y Star+ son las opciones de streaming elegidas para la mayoría de países hispanohablantes.

Finalmente, en España, el cotejo será transmitido por Movistar Deportes, NFL Game Pass International y Movistar Plus+.

¿Quién se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl?

El Super Bowl 2024 promete actuaciones inolvidables tanto dentro como fuera del campo. Prepárese para un cartel repleto de estrellas con Usher, ganador de ocho premios Grammy, quien ocupará el centro del escenario y electrizará al público con un espectáculo de medio tiempo lleno de energía que no querrás perderte.

La leyenda de la música country Reba McEntire interpretará el himno nacional, despertando emociones y marcando el tono de un partido épico, y Post Malone pondrá a bailar a los espectadores con la versión única de este amado clásico estadounidense, añadiendo su propio sabor a una tradición previa al partido.

