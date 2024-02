Este domingo 11 de febrero, el rapero estadounidense Usher será el artista que encabezará el emblemático show de medio tiempo en el Super Bowl 2024 desde el Estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada. En esa línea, te compartimos las zonas horarias de México para que puedas ver el espectáculo completo y el juego entre los Kansas City Chiefs y los 49ers de San Francisco.

Ficha Super Bowl 2024: Chief vs, 49ers

EVENTO SUPER BOWL LVIII Lugar Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada Fecha y Hora Domingo, 11 de febrero | 6:30 pm ET | 5:30 pm CT | 4:30 pm MT | 3:30 pm PT Canales Canal 5 y TV Azteca Halftime Show Usher

Usher deleitará a los asistentes con sus populares y exitosas canciones como “U got it bad”, “My Boo”, “Yeah” o “Love in this club”. El cantante estadounidense promete hacer bailar a más de uno espectador. Revisa toda la información sobre este mega show.

¿A qué hora inicia el Super Bowl 2024 y Half-time Show?

El Super Bowl 2024 arrancará a este domingo 11 de febrero a las 5:30 p.m. hora mexicana y a las 7 p.m. empezará el show de medio tiempo a cargo de Usher. Mientras que en Estados Unidos comenzará a las 6:30 p.m. (ET) y 8:00 p.m el half time.

¿Cuánto tiempo dura el Super Bowl LVIII y Half-time Show?

El encuentro entre los Chiefs y 49ers tendrá una duración aproximada de 3 horas y medio o 4 incluyendo el espectáculo de medio tiempo, este puede durar aproximadamente 10 a 15 minutos máximo.

¿Dónde ver el Super Bowl 2024 y Half-time Show?

Si te encuentras en México el Super Bowl y el show de medio tiempo puedes verlo a través de los siguientes canales: Canal 5, TV Azteca, FOX Sports, ESPN, Star+, Canal 9

TV Azteca te da la opción de seguir las incidencias del Super Bowl LVIII por la señal abierta del Canal 7. Sigue la cobertura desde los servicios de cable de Dish, Sky, Megacable, Izzi y Streaming.

OPERADOR CANALES Dish 107 SD - 607 HD Sky 107 SD - 1107 HD Megacable 107 SD - 1207 HD Izzi 107 SD - 807 HD Streaming Azteca Deportes

Por otro lado, Televisa (Canal 5) también cuentan con los derechos de transmisión por señal abierta y podrás ver el encuentro entre los Chiefs vs. 49ers y el show de medio tiempo del Super Bowl Aquí te ofrecemos los canales disponibles, según el servicio de cable de tu preferencia en México: Dish, Sky, Megacable, Izzi y Total Play.

OPERADOR CANALES Dish Canales 105 SD y 605 HD Sky Canales 105 SD y 1105 HD Megacable Canales 205 SD y 1205 HD Izzi Canales 105 SD y 805 HD Total Play Canales 5 SD y 105

Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se vuelven a enfrentar en un Super Bowl.

SOBRE EL AUTOR Ana Paula Rodríguez Bachiller en Periodismo en Universidad Jaime Bausate y Meza (UJBM) con experiencia en periodismo digital. Además, cuento con diploma en Gestión Empresarial e Innovación por Pacífico Business School. Actualmente me desempeño como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.