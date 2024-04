Choque de titanes se avecina en la UEFA Champions League. Real Madrid vs Bayern Múnich, el clásico europeo y duelo con más historia en el Viejo Continente, es el plato fuerte de las semifinales del torneo continental. Ambos se enfrentarán este martes 30 de abril desde las 21:00 horas (9:00 PM CET), a las 16.00 (ARG, URU), 15:00 horas (CHI, VEN, PAR) y 14.00 (COL, PER, ECU) en el Estadio Allianza Arena. La transmisión oficial para el público en España será exclusivo de Movistar Liga de Campeones a través de Movistar+. Te explicaremos los diales que necesitas sintonizar para ver el juego completo y los planes disponibles para contratar el servicio de Movistar Plus.

Tras la épica clasificación a semifinales, dejando en el camino al vigente campeón Manchester City, Real Madrid llega más que entonado a este importante duelo. Además, LaLiga parece estar resuelta a favor de los ‘merengues’ que mantienen una amplia ventaja ante su más cercano perseguidor, Barcelona. En tanto, Bayern Múnich no escatimará esfuerzos de cara a las semis de UEFA Champions League, pues es el único torneo en el que siguen con vida, tras perder la Bundesliga ante Bayer Leverkusen.

¿Cómo ver Movistar Plus en directo, Real Madrid vs. Bayern Munich?

En España, puedes seguir el clásico europeo entre Real Madrid - Bayern Munich en directo por Movistar Liga de Campeones (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponibles con Movistar Plus. Recuerda que si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Liga de Campeones : dial 60 y 441/443 en UHD

: dial 60 y 441/443 en UHD Movistar Plus+: dial 7

¿Cómo contratar Movistar Plus para ver Movistar Liga de Campeones?

Te muestro las opciones para ver Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ en Movistar Plus, de acuerdo al plan que mejor se adecue a tu economía:

PLANES DE FÚTBOL EN MOVISTAR ESPAÑA Champions y Europa League Todo el Fútbol LALIGA Movistar+ CONTENIDO Toda la Champions y la Europa League, los mejores partidos de la Copa del Rey y las mejores ligas internacionales LALIGA EA SPORTS (1ª División), Champions League, Europa League, LALIGA HYPERMOTION (2ª División), Serie A y Bundesliga LALIGA EA SPORTS (1ª División) y LALIGA HYPERMOTION (2ª División) Lo mejor de LALIGA y Champions, competiciones deportivas, un estreno de cine al día, series originales e internacionales, programas originales Movistar Plus+ y más de 80 canales PRECIO 21 euros mensuales 45 euros mensuales 32 euros mensuales 12 euros mensuales