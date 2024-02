Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers serán los equipos protagonistas de la gran final Super Bowl LVIII que definirá al nuevo campeón de la temporada 2023-2024 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). El partido se jugará este domingo 11 de febrero, por primera vez, en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada. Además del duelo, las miradas de los fanáticos en el mundo estarán concentrada en el show de medio tiempo (halftime show) donde Usher se encargará de entretener al público con un espectáculo musical.

¿Cómo llegan los Kansas City Chiefs al Super Bowl LVII?

Será la cuarta vez en los últimos cinco años que los Kansas City Chiefs de la superestrella Patrick Mahomes arriban al Super Bowl, un escenario en el que en 2020 le negaron el título a los San Francisco 49ers prolongando una sequía de los californianos que dura desde 1995.

Mahomes, el líder absoluto de la escuadra entrenada por Andy Reid, luchará por agrandar su legado en la NFL, de la que ya es doble campeón y de la que ya es considerado como uno de los mejores mariscales de campo de siempre.

En frente tendrán a unos peligrosos 49ers quienes tuvieron que esforzarse al máximo para llegar al último capítulo de la temporada, después de derrotar con grandes apuros a los Green Bay Packers y a los Detroit Lions.

¿Cómo llegan los San Francisco 49ers al Super Bowl LVII?

Con Brock Purdy como ‘quarterback’, un Christian McCaffrey estratosférico y en la pelea por el MVP de la temporada, Deebo Samauel y George Kittle en su motor, los 49ers sueñan con obtener un trofeo Vince Lombardi que les falta desde hace ya 29 años.

La franquicia californiana ganó su último título en 1995, cuando triunfó por 49-26 contra los entonces San Diego Chargers, una franquicia que regresaría en 2017 a Los Ángeles.

Han cambiado los tiempos. En ese momento el ‘quarterback’ de los 49ers era Steve Young, que en ese Súper Bowl conectaría seis pases de ‘touchdown’.

A partir de ese momento, los 49ers regresaron al Súper Bowl en 2013, cuando los Baltimore Ravens les negaron la corona, y en 2020, con Mahomes y los Chiefs como verdugos.

Los 49ers conquistaron cinco Súper Bowls en su historia, en 1982, 1985, 1989, 1990 y en 1995.

¿Quién cantará en el Show de medio tiempo del Super Bowl?

Usher es un cantante nacido en Dallas, Texas. Tiene 45 años y a lo largo de su carrera ha vendido más de 80 millones de discos, presume nueve sencillos número colocados en el número uno, además de sus ocho galardones en los American Music Awards, es el quinto más premiado en los Billboard Music Awards, con 18.

Tener la responsabilidad de ser el artista principal en el medio tiempo del Super Bowl LVIII es un sueño cumplido para Usher, quien en el 2011 tuvo una participación en el espectáculo del Super Bowl XLV como invitado de Black Eyed Peas, grupo estelar, en un ‘show’ en el que también actuó Slash, el guitarrista de Guns N’ Roses.

Ofrecer una presentación histórica que rompa marcas a nivel de audiencia e impacto musical no será sencillo.

El espectáculo de medio tiempo más visto en la historia corresponde al que ofreció Rihanna en el Super Bowl del año pasado que captó, según datos de Forbes, 118.7 millones de visualizaciones; apenas por encima de las 118.5 millones de vistas que obtuvo la de Katy Perry en la edición XLIX del 2015.

Super Bowl LXVIII: hora, TV y dónde ver Chiefs vs. 49ers

EVENTO SUPER BOWL 2024 PARTIDO Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers ESTADIO Allegiant Stadium de Paradise, Nevada TELEVISIÓN CBS Sports, Univisión, Nickelodeon, FOX Sports, ESPN, Canal 5, Canal 9, TUDN y TV Azteca STREAMING Star+, ViX Premium, Paramount+, FuboTV, NFL+, NFL Games Pass, Movistar, DAZN y Azteca Deportes HORARIO DE ESTADOS UNIDOS 6:30 pm ET | 5:30 pm CT | 4:30 pm MT | 3:30 pm PT

Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se vuelven a enfrentar en un Super Bowl.

¿Dónde ver el Super Bowl 2024 En Vivo por TV y Streaming en los Estados Unidos?

Los fanáticos de la NFL en los Estados Unidos podrán seguir las acciones del juego entre Chiefs y 49ers por el Super Bowl 2024 en los canales de CBS Sports, Nickelodeon y Univisión (en español). Si tu mejor opción es verlo desde tu teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet deberás contratar los servicios de Paramount+, fubo TV, NFL+, TUDN y ViX Premium.

TV

CBS Sports

Nickelodeon

Univisión

Streaming

Paramount+

Fubo TV

NFL+

TUDN

ViX Premium

¿Cómo ver el Super Bowl 2024 En Vivo por TV y Streaming desde México?

En México también se vivirá al máximo las emociones del clásico Super Bowl en diferentes alternativas para televisión como ESPN, Canal 5, TV Azteca y Fox Sports. Asimismo, los servicios streaming de NFL Game Pass International, ViX y Star+ en Internet serán necesarios para observar el juego entre Chiefs y 49ers.

TV

ESPN

Canal 5 de Televisa

TV Azteca

FOX Sports

Streaming

NFL Games Pass

ViX

Star+

Azteca Deportes

¿Qué canal transmite el Super Bowl 2024 y el show de medio tiempo?

A continuación, te presentamos todos los canales que ofrecerán la cobertura exclusiva del Super Bowl 2024.

Países Canales de TV y Streaming Estados Unidos CBS Sports, Nickelodeon, Univisión, Paramount+, ViX, TUDN, fubo TV y NFL+ México TV Azteca, ESPN, Canal 5, Canal 9, FOX Sports, ViX Premium, NFL Game Pass, Star+ y Azteca Deportes Honduras ESPN y Star+ Nicaragua ESPN y Star+ Costa Rica ESPN y Star+ El Salvador ESPN y Star+ Guatemala ESPN y Star+ Puerto Rico ESPN y Star+ Cuba ESPN y Star+ República Dominicana ESPN y Star+ Panamá ESPN y Star+ Curazao ESPN y Star+ Argentina ESPN y Star+ Chile ESPN y Star+ Bolivia ESPN y Star+ Venezuela ESPN y Star+ Uruguay ESPN y Star+ Paraguay ESPN y Star+ Perú ESPN y Star+ Colombia ESPN y Star+ Ecuador ESPN y Star+ España NFL Games Pass vía DAZN y Movistar

¿A qué hora empieza el Super Bowl 2024 en Latinoamérica?

México, CDMX – 17:30 horas

Costa Rica, San José – 17:30 horas

Honduras, Tegucigalpa – 17:30 horas

Nicaragua, Managua – 17:30 horas

El Salvador, San Salvador – 17:30 horas

Guatemala, Ciudad de Guatemala – 17:30 horas

Perú, Lima – 18:30 horas

Ecuador, Quito – 18:30 horas

Colombia, Bogotá – 18:30 horas

Panamá, Ciudad de Panamá – 18:30 horas

Haití, Puerto Príncipe – 18:30 horas

Cuba, La Habana – 18:30 horas

Venezuela, Caracas – 19:30 horas

República Dominicana, Santo Domingo – 19:30 horas

Bolivia, La Paz – 19:30 horas

Puerto Rico, San Juan – 19:30 horas

Canadá, Ottawa – 19:30 horas

Argentina, Buenos Aires – 20:30 horas

Chile, Santiago – 20:30 horas

Paraguay, Asunción – 20:30 horas

Uruguay, Montevideo – 20:30 horas

Brasil, Brasilia – 20:30 horas

España, Madrid – 01:30 horas del lunes 12 de febrero

Italia, Roma – 01:30 horas del lunes 12 de febrero

Francia, París – 01:30 horas del lunes 12 de febrero

Alemania, Berlín – 01:30 horas del lunes 12 de febrero

Horarios para ver el Super Bowl 2024 en los Estados Unidos

Horarios Ciudades de Estados Unidos 6:30 pm ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 5:30 pm CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 4:30 pm MT (UTC-7) -Mountain Time Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 3:30 pm PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora inicia el show de medio tiempo del Super Bowl 2024 en Latinoamérica?

México, CDMX – 19:00 horas

Costa Rica, San José – 19:00 horas

Honduras, Tegucigalpa – 19:00 horas

Nicaragua, Managua – 19:00 horas

El Salvador, San Salvador – 19:00 horas

Guatemala, Ciudad de Guatemala – 19:00 horas

Perú, Lima – 20:00 horas

Ecuador, Quito – 20:00 horas

Colombia, Bogotá – 20:00 horas

Panamá, Ciudad de Panamá – 20:00 horas

Haití, Puerto Príncipe – 20:00 horas

Cuba, La Habana – 20:00 horas

Venezuela, Caracas – 21:00 horas

República Dominicana, Santo Domingo – 21:00 horas

Bolivia, La Paz – 21:00 horas

Puerto Rico, San Juan – 21:00 horas

Canadá, Ottawa – 21:00 horas

Argentina, Buenos Aires – 22:00 horas

Chile, Santiago – 22:00 horas

Paraguay, Asunción – 22:00 horas

Uruguay, Montevideo – 22:00 horas

Brasil, Brasilia – 22:00 horas

España, Madrid – 03:00 horas del lunes 12 de febrero

Italia, Roma – 03:00 horas del lunes 12 de febrero

Francia, París – 03:00 horas del lunes 12 de febrero

Alemania, Berlín – 03:00 horas del lunes 12 de febrero

Horarios para ver el halftime show del Super Bowl 2024 en los Estados Unidos

Horarios Ciudades de Estados Unidos 8 pm ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7 pm CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6 pm MT (UTC-7) -Mountain Time Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5 pm PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Plantilla de los Kansas City Chiefs

Chiefs offense

RWR: Marquez Valdes-Scantling, Kadarius Toney, Justyn Ross

LWR: Justin Watson, Mecole Hardman

LT: Donovan Smith, Wanya Morris

LG: Joe Thuney*, Nick Allegretti

C: Creed Humphrey

RG: Trey Smith, Mike Caliendo

RT: Jawaan Taylor, Lucas Niang

TE: Travis Kelce, Noah Gray, Blake Bell

QB: Patrick Mahomes , Blaine Gabbert

RB: Isiah Pacheco, Clyde Edwards-Helaire, La’Mical Perine

SWR: Rashee Rice, Richie James

Chiefs defense

LDE: George Karlaftis, Malik Herring, BJ Thompson

RDT: Tershawn Wharton

LDT: Chris Jones, Neil Farrell

RDE: Mike Danna, Felix Anudike-Uzomah

WLB: Willie Gay, Leo Chenal, Darius Harris

MLB: Nick Bolton, Cole Christiansen

SLB: Drue Tranquill, Jack Cochrane

RCB: Jaylen Watson, Joshua Williams

LCB: L’Jarius Sneed, Ekow Boye-Doe

SS: Justin Reid, Deon Bush

FS: Mike Edwards, Chamarri Conner

NB: Trent McDuffie, Nic Jones

Chiefs special teams

P: Tommy Townsend

K: Harrison Butker

LS: James Winchester

H: Tommy Townsend

KO: Harrison Butker

PR: Richie James, Mecole Hardman, Kadarius Toney

KR: Richie James, Mecole Hardman

Plantilla de los San Francisco 49ers

49ers offense

LWR: Brandon Aiyuk, Ronnie Bell

RWR: Deebo Samuel, Chris Conley

SWR: Jauan Jennings, Ray-Ray McCloud

LT: Trent Williams, Jaylon Moore

LG: Aaron Banks, Jon Feliciano

C: Jake Brendel

RG: Spencer Burford, Ben Bartch

RT: Colton McKivitz, Matt Pryor

TE: George Kittle, Charlie Woerner, Brayden Willis

QB: Brock Purdy, Sam Darnold, Brandon Allen

RB: Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, Jordan Mason

FB: Kyle Juszczyk

49ers defense

LDE: Nick Bosa, Randy Gregory

LDT: Arik Armstead, Javon Kinlaw, Sebastian Joseph-Day

RDT: Javon Hargrave, Kevin Givens

RDE: Chase Young, Robert Beal Jr.

WLB: Dre Greenlaw, Oren Burks, Dee Winters

MIKE: Fred Warner, Demetrius Flannigan-Fowles, Jalen Graham

LCB: Charvarius Ward, Samuel Womack III

FS: Tashaun Gipson Sr., George Odum

SS: Ji’Ayir Brown, Logan Ryan

RCB: Ambry Thomas, Darrell Luter Jr.

NB: Deommodore Lenoir, Isaiah Oliver

49ers special teams

P: Mitch Wishnowsky

K: Jake Moody

LS: Taybor Pepper

H: Mitch Wishnowsky

KO: Jake Moody

PR: Ray-Ray McCloud, Ronnie Bell

KR: Ray-Ray McCloud, Jordan Mason, Ronnie Bell

¿Qué es el Super Bowl?

El Super Bowl es el partido más importante de la NFL, enfrenta a los mejores equipos de la temporada para definir al nuevo campeón del torneo. El próximo 11 de febrero Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers serán los protagonistas de la edición LVIII de este juego.

¿Qué otros nombres famosos se presentaron en la historia del Super Bowl?

Michael Jackson, Madonna, Mick Jagger, Paul McCartney, Diana Ross, Aerosmith, U2, Beyoncé, Jennifer Lopez, Shakira..., una lista que pone a pensar en qué tendrá que presentar el interprete de ‘DJ Got Us Fallin’ in love’ para que su actuación sea histórica.

Mira AQUÍ todos los detalles.