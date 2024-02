¿Cómo ver, Chiefs vs. 49ers EN VIVO y EN DIRECTO vía Paramount Plus? Los 49ers de San Francisco se enfrentarán a los Chiefs de Kansas City este domingo 11 de febrero a las 6:30 p.m. (ET). Si desea ver el partido del domingo, pero no tiene televisión por cable, puede utilizar la prueba de este servicio de transmisión de forma gratuita desde los Estados Unidos (EE.UU.) Si eres nuevo suscriptor, podrás usar la prueba gratuita de 7 días para ver el juego.

¿Cómo suscribirte en Paramoun Plus y ver el Chiefs vs. 49ers?

Deberá ingresar su nombre, dirección e información de facturación, pero si cancela antes de que finalice la prueba gratuita, no verá un solo cargo. Alternativamente, los planes Paramount Plus cuestan $ 5,99 al mes con anuncios o $ 11,99 al mes con Showtime y sin anuncios, excepto en televisión en vivo. Puedes ahorrar unos cuantos dólares en los planes anuales que cuestan $59,99/año o $119,99/año, respectivamente.

Paramount+ Essential ofrece miles de películas y programas de televisión, CBS News y la NFL y la UEFA Champions League. Todo con anuncios limitados que interrumpen tu visualización.

Paramount+ con Showtime ofrece todo lo incluido en Essential, además de Showtime Originals, más canales de televisión en vivo, la opción de descargar programas y falta de anuncios, salvo algunas excepciones.

Mira el Super Bowl 2024 en vivo gratis vía Paramount Plus

Al combinar noticias y deportes en vivo con programas de televisión originales y películas estrenadas recientemente, Paramount Plus es una excelente opción para los que cortan el cable. Los nuevos miembros pueden registrarse para una prueba de 7 días para ver el Super Bowl 2024, Chiefs vs. 49ers EN VIVO y GRATIS .

Tenga en cuenta que deberá cancelar su membresía antes de que finalice su prueba gratuita para evitar cargos. De lo contrario, los planes Paramount Plus cuestan $ 5,99 al mes con anuncios o $ 11,99 al mes con Showtime y sin anuncios, excepto en televisión en vivo. Puedes ahorrar unos cuantos dólares en los planes anuales que cuestan $59,99/año o $119,99/año, respectivamente.

Recuerde cancelar o arriesgarse a que le cobren

Ya sea que aproveche la prueba gratuita de Paramount Plus u opte por suscribirse por un mes para ver el Super Bowl 2024, recuerde cancelar antes de la próxima fecha de facturación. De lo contrario, se le cobrará por el privilegio de ver a Patrick Mahomes y Brock Purdy enfrentarse.

Como beneficio adicional para los fanáticos del fútbol, pueden ver los Super Bowls antiguos en Pluto TV hasta el 21 de febrero de 2024.