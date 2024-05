Si deseas saber el horario del inicio de la cartelera de la pelea entre Naoya Inoue y Luis Nery, déjame decirte que llegaste al lugar indicado. El combate válido por el título indiscutido que posee el japonés estará en juego este lunes 6 de mayo en el ring del Tokyo Dome, de la ciudad de Tokio, Japón. Tendrás que despertar muy temprano para seguir los combates que empiezan a partir de las 02:00 horas del Tiempo de Centro, CDMX. En ese sentido, aquí paso a explicarte los horarios de México, Estados Unidos y más países del mundo.

En México, podrás ver las primeras peleas desde las 02:00 horas del Tiempo de Centro; mientras que la principal entre Inoue y Nery estaría iniciando cerca de las 05:00 aproximadamente. Este mismo huso horario también aplica para los países ubicados en la zona de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Desde los Estados Unidos tendrás que seguir el horario de la región o estado donde te encuentres. Es decir, el inicio del evento Naoya y Luis Nery empieza a las 4 a.m. ET (3 a.m. CT, 2 a.m. MT y 1 a.m. PT) por lo que la batalla principal estaría comenzando a las 7 a.m. ET (6 a.m. CT, 5 a.m. MT y 4 a.m. PT).

En España se verá a partir de las 10:00 horas por lo que la cartelera estelar del Inoue-Nery estaría iniciando a las 13:00.

Horarios para ver la pelea Naoya Inoue y Luis Nery desde tu país

A continuación, te comparto los horarios de diferentes países para seguir la pelea de boxeo:

Países Horario de inicio Horario de la pelea estelar Estados Unidos 4 a.m. ET, 3 a.m. CT, 2 a.m. MT y 1 a.m. PT 7 a.m. ET, 6 a.m. CT, 5 a.m. MT y 4 a.m. PT México 02:00 05:00 Costa Rica 02:00 05:00 Guatemala 02:00 05:00 El Salvador 02:00 05:00 Honduras 02:00 05:00 Nicaragua 02:00 05:00 Perú 03:00 06:00 Colombia 03:00 06:00 Panamá 03:00 06:00 Ecuador 03:00 06:00 Venezuela 04:00 07:00 Bolivia 04:00 07:00 Puerto Rico 04:00 07:00 República Dominicana 04:00 07:00 Canadá 04:00 07:00 Argentina 05:00 08:00 Chile 05:00 08:00 Paraguay 05:00 08:00 Uruguay 05:00 08:00 España 10:00 13:00 Italia 10:00 13:00

¿Dónde ver pelea Inoue vs. Nery?

Estados Unidos: ESPN+ y ESPN

México: ESPN, ESPN 2 y Star+

Latinoamérica: ESPN, ESPN 2 y Star+

Cartelera de la pelea Inoue vs. Nery

Naoya Inoue vs. Luis Nery, por el campeonato indiscutido supergallo

Seigo Yuri Akui vs. Taku Kuwahara, por el título AMB mosca

Takuma Inoue vs. Sho Ishida, por el título AMB gallo

Jason Moloney vs. Yoshiki Takei, por el título OMB gallo

TJ Doheny vs. Bryl Bayogos, peso supergallo

SOBRE EL AUTOR Noé Yactayo Periodista y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Hice mis estudios en ISIL de Lima, Perú. Once años de experiencia en noticias de fútbol internacional (Champions League, Copa América, entre otros), UFC, WWE, tenis, NBA, NFL, béisbol, F1 y deportes olímpicos. Escribo artículos de interés en Estados Unidos, México y España.