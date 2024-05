Fanáticos del boxeo, ¡prepárense para una extravagancia de títulos mundiales! Luis Nery vs. Naoya Inoue se llevará a cabo el lunes 6 de mayo de 2024, con un horario especial de inicio temprano a las 4:00 AM ET / 1:00 AM PT por ESPN+. Este evento lleno de acción se llevará a cabo en vivo desde el icónico Tokyo Dome en Tokio, Japón, con cuatro electrizantes peleas por el título mundial.

En el evento principal, el invicto en persona, Naoya “The Monster” Inoue (26-0, 23 nocáuts), pone todos sus cinturones en juego contra el duro retador mexicano, Luis “Pantera” Nery (35-1, 27 nocáuts). El japonés, galardonado como el Mejor Boxeador del Año 2023, quiere consolidar su dominio en la división, mientras que el ex campeón mundial de los dos pesos busca dar la sorpresa en este combate tan esperado.

El segundo combate principal enfrentará al rey australiano del peso gallo de la OMB, Jason “Mayhem” Moloney (27-2, 19 nocáuts), y al invicto artista del nocáut, Yoshiki Takei (8-0, 8 nocáuts). La acción continuará con el campeón del peso gallo de la AMB, Takuma Inoue (19-1, 5 nocáuts), hermano menor de Naoya, que defenderá su título ante el ex aspirante Sho Ishida (34-3, 17 nocáuts). La noche culminará con la revancha por el título del peso mosca entre el recién coronado campeón de la AMB Seigo Yuri Akui (19-2-1, 11 nocáuts) y su anterior oponente, Taku Kuwahara (13-1, 8 nocáuts).

Naoya Inoue defiende su indiscutible campeonato del peso supergallo contra Luis Nery el 6 de mayo en el Tokyo Dome de Japón. | Crédito: Naoki Fukuda

Datos para ver la pelea Luis Nery vs. Naoya Inoue EN VIVO y GRATIS

Cómo y dónde ver la pelea Luis Nery vs. Naoya Inoue Fecha Lunes, 6 de mayo de 2024 Horario 2:00 a.m. Tiempo del Centro (México) Lugar Tokyo Dome, estadio cubierto situado en el barrio de Bunkyō en Tokio, Japón. Transmisión Amazon Prime Video, ESPN+, Sky Sports y Star+

¿A qué hora empieza la pelea Luis Nery vs. Naoya Inoue el 6 de mayo?

La velada pugilística entre Luis Nery vs. Naoya Inoue, que incluirá tres defensas titulares adicionales, empezará a las 5:00 p.m. (hora local). A continuación, los horarios por país para seguir la pelea este lunes 6 de mayo:

Estados Unidos: 4:00 a.m. ET / 3:00 a.m. CT / 2:00 a.m. MT / 1:00 a.m. PT

México: 2:00 a.m.

Perú: 3:00 a.m.

Colombia: 3:00 a.m.

Chile: 4:00 a.m.

Argentina: 5:00 a.m.

Reino Unido: 9:00 a.m.

España: 10:00 a.m.

¿Dónde y cómo ver la pelea Luis Nery vs. Naoya Inoue por TV y streaming online?

En Japón, los boletos para la pelea Luis Nery vs. Naoya Inoue en el Tokyo Dome se empezaron a vender desde el pasado 27 de abril y actualmente algunas se encuentran disponibles en las boleterías del mencionado recinto, así como en las tiendas de conveniencia 7-Eleven. El combate se podrá ver a través de Amazon Prime Video (Japón), ESPN+ (Estados Unidos), Sky Sports (Reino Unido) y Star+ (Latinoamérica).

Cartelera completa del evento Luis Nery vs. Naoya Inoue

Evento Pelea Título Estelar Naoya Inoue (C) vs. Luis Nery IBF, WBA, WBC, WBO Jr. Supergallo Co-estelar Jason Moloney (C) vs. Yoshiki Takei Peso gallo de la WBO Preliminar Takuma Inoue (C) vs. Sho Ishida Peso gallo de la WBA Preliminar Seigo Yuri Akui (C) vs. Taku Kuwahara Peso mosca de la WBA