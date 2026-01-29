México despierta este jueves 29 de enero de 2026 bajo la vigilancia constante del Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM. Al encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el país registra movimientos telúricos diarios debido a la interacción de cinco placas tectónicas. Para los residentes en Estados Unidos con familia en el territorio mexicano, mantenerse informados en tiempo real es vital para la tranquilidad del hogar. Según el último reporte matutino, se han detectado varios eventos de baja magnitud en estados con alta actividad como Guerrero y Oaxaca. La prevención sigue siendo nuestra mejor aliada ante un territorio geológicamente tan dinámico y complejo como el nuestro.

La explicación de esta intensa actividad se encuentra bajo nuestros pies. México se localiza dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más dinámicas y complejas del planeta, donde se concentran algunos de los procesos tectónicos más energéticos del mundo. En este escenario convergen y se rozan placas como la de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe, una interacción permanente que coloca al país entre los territorios con mayor exposición sísmica a nivel global, según los propios registros del SSN.

Una parte significativa de los sismos de mayor magnitud que se generan en el país está vinculada al proceso de subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa de Norteamérica, frente a las costas del Pacífico. Sin embargo, esta no es la única fuente de movimientos telúricos. También existen fallas activas dentro de la corteza continental que pueden originar sismos superficiales, capaces de sentirse con fuerza cuando ocurren cerca de centros urbanos. Por ello, entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California se mantienen bajo constante vigilancia, al ser regiones con alta recurrencia sísmica y deformación tectónica.

Para quienes buscan cómo ver el sorteo o los reportes en vivo desde EE. UU., las cuentas oficiales del SSN en X (anteriormente conocido como Twitter) y su sitio web oficial son las fuentes más confiables. Además de los sismos en la costa, los microsismos en la Ciudad de México siguen bajo estudio, ya que suelen ocurrir a profundidades muy bajas. Estos eventos, aunque de magnitud menor a 3.0, pueden generar fuertes sacudidas momentáneas en zonas específicas de la capital. La infraestructura de monitoreo actual permite recibir alertas segundos antes de que las ondas más fuertes impacten en áreas urbanas densamente pobladas.

La cultura de la prevención debe ir más allá de revisar la magnitud o el epicentro tras un susto. Es fundamental tener una mochila de emergencia lista y establecer planes de comunicación con familiares que residen en zonas de riesgo como Jalisco, Chiapas o Colima. El vulcanismo activo, especialmente con el Popocatépetl, también influye en la sismicidad local del centro del país. Estar informados sobre la hora exacta y el lugar del temblor nos permite reaccionar con calma y eficacia. La seguridad de los nuestros depende de la rapidez con la que accedamos a datos verificados y oficiales cada jornada.

Actividad sísmica en México reciente: jueves 29 de enero de 2026

La dinámica sísmica diaria del país puede consultarse en la sección de “últimos sismos” que el Servicio Sismológico Nacional mantiene actualizada casi en tiempo real en su portal oficial. En estos listados se detalla información básica de cada evento, como la magnitud, la hora de ocurrencia, la ubicación del epicentro y la profundidad.

Para este jueves 29 de enero de 2026, los reportes del SSN confirman la continuidad del patrón de concentración de sismos a lo largo de la franja del Pacífico mexicano. Los eventos se registran principalmente en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California, en coherencia con la configuración tectónica de la región. La reiterada ocurrencia de sismos pequeños y moderados en estas entidades se considera parte del comportamiento esperado en un territorio atravesado por varios límites de placas litosféricas, por lo que las autoridades insisten en conservar y reforzar las medidas de preparación y respuesta ante posibles emergencias sísmicas.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo en México?

Antes de un sismo

Elabora y practica un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.

Identifica zonas de menor riesgo dentro de tu vivienda, escuela u oficina (junto a columnas, muros estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer).

Asegura muebles grandes, repisas, televisores y objetos pesados que puedan desplomarse durante un temblor.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Mantente informado a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y sistemas de alerta sísmica.

Durante un sismo

Conserva la calma y aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate” si estás en el interior de un edificio.

Aléjate de ventanas, espejos, objetos de vidrio, lámparas y muebles que puedan desplazarse o caer.

No uses elevadores y evita correr hacia las escaleras mientras el movimiento fuerte continúe.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, fachadas, espectaculares y muros que puedan colapsar.

Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos a desnivel y construcciones que puedan derrumbarse.

Después de un sismo

Revisa si hay heridos a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes cómo hacerlo; llama a los servicios de emergencia si es necesario.

Verifica posibles daños en tu vivienda (grietas, fugas de gas, agua o cables expuestos) y, si detectas riesgo, evacúa y reporta a las autoridades.

Mantente alerta ante réplicas y sigue las indicaciones de Protección Civil, así como los protocolos de evacuación si se requieren.

No difundas rumores; infórmate únicamente mediante canales oficiales y medios confiables.

Participa en la organización comunitaria para apoyar a personas vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

México se ubica en una de las zonas tectónicas más activas del mundo, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. En su territorio interactúan varias placas tectónicas —como la de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe—, lo que genera una actividad sísmica constante.

¿Qué es un temblor y qué es un sismo?

No hay diferencia técnica entre ambos términos. “Sismo” es el concepto científico, mientras que “temblor” es la forma coloquial que se usa cuando el movimiento es leve o moderado.

¿En qué estados de México tiembla más seguido?

Las zonas con mayor sismicidad son Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California, aunque los sismos pueden registrarse en prácticamente todo el país.

¿Por qué algunos sismos se sienten más fuertes que otros, aunque tengan la misma magnitud?

La percepción de un sismo depende de varios factores: la profundidad del evento, la distancia al epicentro, el tipo de suelo y la duración del movimiento. Por ejemplo, los suelos blandos, como los del Valle de México, pueden amplificar las ondas sísmicas.

¿Qué es un epicentro?

El epicentro es el punto en la superficie terrestre ubicado directamente sobre el lugar donde se origina el sismo en el subsuelo, conocido como hipocentro.

¿Qué son los microsismos?

Son sismos de muy baja magnitud, generalmente menores a 3.0. La mayoría no se percibe por la población, pero son importantes para los científicos porque ayudan a estudiar las fallas geológicas activas.

¿Todos los sismos pueden provocar daños?

No. La gran mayoría de los sismos en México son de baja magnitud y no causan afectaciones. Los daños dependen de la intensidad del movimiento, la cercanía a zonas pobladas y la calidad de las construcciones.

¿Se pueden predecir los temblores?

No. Actualmente no existe un método científico confiable que permita predecir cuándo y dónde ocurrirá un sismo. Lo que sí se puede hacer es monitorear la actividad sísmica y fortalecer la prevención.

¿Qué es el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX)?

Es un sistema que detecta sismos fuertes cerca de la costa del Pacífico y emite una alerta con segundos de anticipación a algunas ciudades, lo que puede ayudar a tomar medidas de protección antes de que llegue el movimiento fuerte.

¿Qué debo hacer durante un temblor?

Mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, colocarse en una zona de menor riesgo (como junto a columnas o muros de carga) y seguir las indicaciones de Protección Civil.

¿Dónde puedo consultar información oficial sobre sismos en México?

La fuente principal es el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM, que publica reportes actualizados y oficiales sobre todos los sismos registrados en el país.