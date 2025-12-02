Un temblor de regular intensidad se registró esta mañana en Lima y Callao, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
¿De qué magnitud fue el sismo en Lima y Callao?
El Centro Sismológico Nacional (CENSIS), servicio desarrollado por el IGP, informó que el sismo fue de magnitud 4.6.
Según se detalló, el sismo tuvo una intensidad de III-IV en Bellavista (Callao).
¿Dónde fue el epicentro y a qué hora ocurrió el sismo?
El epicentro del sismo se localizó 56 km al suroeste de Bellavista (Callao) y su profundidad fue de 44 km. Se sintió tanto en la Provincial Constitucional del Callao como en Lima, capital del Perú.
El temblor que ocurrió a las 11:41 am (hora local).
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú (INDECI) da las siguientes recomendaciones en caso de un sismo:
- Mantén la calma.
- Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.
- Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.
- No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.
- No uses ascensor.
Por qué ocurren temblores en el Perú
El Perú se ubica en el llamado “Círculo de Fuego del Pacífico”, zona que concentra el 85% de la actividad sísmica en el mundo. En tal sentido, se registran sismos a diario, los cuales son monitoreados por la Red Sísmica Nacional.
Con los datos de la Red Sísmica Nacional, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del CENSIS, emite reportes y boletines sobre la actividad sísmica en el país.