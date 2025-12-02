Un temblor de regular intensidad se registró esta mañana en Lima y Callao, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

¿De qué magnitud fue el sismo en Lima y Callao?

El Centro Sismológico Nacional (CENSIS), servicio desarrollado por el IGP, informó que el sismo fue de magnitud 4.6.

Según se detalló, el sismo tuvo una intensidad de III-IV en Bellavista (Callao).

Un sismo de magnitud 4.6 ocurrió esta mañana en Lima y Callao. (Foto: Composición Gestión MIX)

¿Dónde fue el epicentro y a qué hora ocurrió el sismo?

El epicentro del sismo se localizó 56 km al suroeste de Bellavista (Callao) y su profundidad fue de 44 km. Se sintió tanto en la Provincial Constitucional del Callao como en Lima, capital del Perú.

El temblor que ocurrió a las 11:41 am (hora local).

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0786

Fecha y Hora Local: 02/12/2025 11:41:41

Magnitud: 4.6

Profundidad: 44km

Latitud: -12.40

Longitud: -77.52

Intensidad: III-IV Bellavista

Referencia: 56 km al SO de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 2, 2025

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú (INDECI) da las siguientes recomendaciones en caso de un sismo:

Mantén la calma.

Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.

Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.

No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.

No uses ascensor.

Por qué ocurren temblores en el Perú

El Perú se ubica en el llamado “Círculo de Fuego del Pacífico”, zona que concentra el 85% de la actividad sísmica en el mundo. En tal sentido, se registran sismos a diario, los cuales son monitoreados por la Red Sísmica Nacional.

Con los datos de la Red Sísmica Nacional, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del CENSIS, emite reportes y boletines sobre la actividad sísmica en el país.