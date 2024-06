El cronograma del sétimo retiro de fondos de la AFP va avanzando y si tu número de DNI termina en 5 y no has podido registrarte por diversos motivos o no tenías planeado retirar el dinero de tu fondo de pensiones, pero cambiaste de opinión, aún tienes posibilidad de solicitar el desembolso de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/20,600. Conoce las próximas fechas en esta nota.

La Asociación de AFP presentó el cronograma el pasado 3 de mayo de 2024, luego de que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) publicara la Resolución SBS Nº 01623-2024 sobre el procedimiento del retiro facultativo de los fondos.

Si vas a iniciar el proceso del séptimo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), debes tener tu información actualizada, sobre todo la clave en tu AFP, pero puedes tener el DNI vencido. Ten en cuenta que si le debes al banco, no te podrá descontar porque el retiro es intangible. Solo te retendrán hasta un 30% de tu saldo, si tienes un juicio por alimentos y no has cumplido con tu obligación.

SI MI DNI TERMINA EN 5, ¿CUÁNDO PUEDO VOLVER A SOLICITAR HASTA 4 UIT?

Si tu DNI termina en 5, los dos primeros días para presentar la solicitud de desembolso fueron el 30 y el 31 de mayo del 2024, pero si no pudiste iniciar el trámite en esas fechas, a continuación, conoce las otras fechas posibles, según la programación de la Asociación de AFP.

Fecha exclusiva para los DNI que termina en 5: 24 de junio

24 de junio Fecha libre para cualquier número de DNI: del 2 de julio al 17 de agosto (la última fecha para presentar la solicitud de Retiro AFP 2024).

¿CÓMO PUEDO INGRESAR MI SOLICITUD DE RETIRO DE AFP?

De acuerdo con la Asociación de AFP, los afiliados que acceden al retiro de hasta 4 UIT fueron habilitados para ingresar su solicitud de retiro a partir del lunes 20 de mayo (según cronograma) a través del LINK www.solicitaretiroafp.pe. El registro es gratuito y 100% digital. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm, exceptuando feriados.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EL RETIRO DE MI AFP?

El pago se realizará en hasta 4 desembolsos, dependiendo del monto de tu retiro.

Primer desembolso : por hasta 1 UIT (S/ 5,150), 30 días calendario después del ingreso de tu solicitud.

: por hasta 1 UIT (S/ 5,150), 30 días calendario después del ingreso de tu solicitud. Segundo desembolso : por hasta 1 UIT (S/ 5,150), 30 días calendario después del primer desembolso.

: por hasta 1 UIT (S/ 5,150), 30 días calendario después del primer desembolso. Tercer desembolso : por hasta 1 UIT (S/ 5,150), 30 días calendario después del segundo desembolso.

: por hasta 1 UIT (S/ 5,150), 30 días calendario después del segundo desembolso. Cuarto desembolso: por hasta 1 UIT (S/ 5,150), 30 días calendario después del tercer desembolso.