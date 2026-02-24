Guatemala amanece este martes 24 de febrero de 2026 bajo un estado de vigilancia especial. Debido a su ubicación geográfica sobre un complejo sistema de fallas geológicas y la interacción de tres placas tectónicas, el país registra una actividad sísmica constante. En esta cobertura minuto a minuto, recopilamos los datos oficiales del INSIVUMEH (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología) para ofrecerte información veraz sobre la hora exacta, magnitud y epicentro de cualquier movimiento telúrico detectado en el territorio nacional.

Es necesario destacar que este martes se lleva a cabo el Simulacro Nacional por Sismo 2026, coordinado por la CONRED y la Municipalidad de Guatemala. Este ejercicio, que conmemora los 50 años del terremoto de 1976, incluye la activación de más de 80 sirenas en la capital y el envío de alertas masivas a través de la aplicación oficial. Si escuchas alarmas o recibes notificaciones de emergencia durante la jornada, verifica nuestra actualización en vivo para confirmar si se trata de un evento real o parte del escenario simulado de magnitud 7.6 con epicentro en Izabal.

Mantener la calma y estar informado por fuentes oficiales es la mejor herramienta de prevención. A continuación, presentamos el reporte actualizado de los últimos sismos registrados en las últimas horas:

¿Por qué Guatemala es un país con tan alta actividad sísmica?

Guatemala se encuentra en una posición geológica compleja, justo en el punto de encuentro de tres grandes placas tectónicas: la de Norteamérica, la del Caribe y la de Cocos. Además, el territorio está atravesado por importantes fallas geológicas terrestres, como la de Motagua y la de Chixoy-Polochic, y cuenta con una activa cadena volcánica, lo que genera una liberación constante de energía en forma de sismos.

¿Es posible predecir un terremoto con la tecnología actual?

No, a pesar de los avances científicos, no existe ninguna institución o tecnología en el mundo capaz de predecir la fecha, hora o magnitud exacta de un sismo. Los sistemas de alerta temprana, como los que utiliza el INSIVUMEH, funcionan detectando las ondas sísmicas una vez que el movimiento ya ha comenzado, lo que otorga unos segundos valiosos de ventaja para buscar refugio, pero no predicen el evento con antelación.

¿Qué diferencia hay entre la magnitud y la intensidad de un temblor?

La magnitud (medida comúnmente en la escala de Richter) indica la cantidad de energía liberada en el epicentro y es un valor único para cada sismo. Por el contrario, la intensidad (medida en la escala de Mercalli) describe qué tan fuerte se sintió el movimiento y qué daños causó en un lugar específico. Un mismo sismo puede tener una intensidad alta cerca del epicentro y ser casi imperceptible en departamentos lejanos.

¿Qué debo hacer si ocurre un sismo real durante el Simulacro Nacional?

Si un temblor real coincide con el simulacro, la prioridad debe ser la evacuación inmediata. Las autoridades recomiendan suspender el protocolo de ensayo y aplicar el Plan Familiar o Escolar de Respuesta de manera estricta. Mantén la calma, aléjate de ventanas y postes eléctricos y dirígete al punto de reunión más seguro, verificando siempre la información en canales oficiales para confirmar la veracidad del evento.

¿Cuáles son las fallas geológicas más peligrosas del país?

Las fallas más prominentes son la de Motagua, responsable del devastador terremoto de 1976, y la de Jalpatagua, que afecta principalmente el sur y oriente del país. También destacan las fallas de Mixco y Santa Catarina Pinula en el Valle de Guatemala, las cuales, aunque cubren distancias menores, tienen el potencial de causar daños significativos debido a su cercanía con zonas densamente pobladas.