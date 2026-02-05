The Walt Disney Company inicia una nueva etapa con un cambio histórico en su liderazgo. Josh D’Amaro fue nombrado nuevo CEO de la compañía, sucediendo a Bob Iger y convirtiéndose en el octavo director ejecutivo en más de un siglo de historia de la empresa. Hasta ahora, D’Amaro se desempeñaba como presidente de la división de experiencias de Disney, que abarca los parques temáticos, los cruceros, los hoteles y los productos de consumo. Su nombramiento llega tras un proceso de sucesión en el que se impuso a Dana Walden, copresidenta de Disney Entertainment.

El ejecutivo de 54 años se incorporó a Disney en 1998. A lo largo de los años ocupó cargos clave tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, incluyendo funciones financieras, la presidencia de Disneyland Resort y la dirección de Walt Disney World Resort.

“Josh es alguien que tiene décadas de experiencia en Disney”, afirmó James Gorman, presidente del consejo de administración de la compañía, en una entrevista con CNBC. “Es un gran operador. Ha dirigido operaciones enormes en los negocios de parques y cruceros. Además, tiene una gran sensibilidad creativa”.

La designación de D’Amaro confirma el papel central de los parques en la estrategia de Disney. La empresa planea invertir 60.000 millones de dólares en esta división durante la próxima década, un crecimiento que refuerza la importancia del área que él lideró desde 2020.

Con casi 30 años de trayectoria en la empresa, fue una figura clave en la expansión de parques, cruceros y productos de consumo. (Foto: EFE / The Walt Disney Company)

Desde que asumió la jefatura de experiencias en mayo de ese año, los ingresos del segmento crecieron cerca de un 40%, pasando de 26.200 millones de dólares en 2019 a 36.200 millones en 2025. El año pasado, esta unidad aportó alrededor del 40% de los ingresos totales de Disney y entre el 55% y el 70% de sus ganancias.

Durante la pandemia, cuando parques, cruceros y hoteles permanecieron cerrados, D’Amaro impulsó obras, mejoras estéticas y avances tecnológicos. Tras la reapertura, supervisó nuevas atracciones, expansiones internacionales en Asia y el crecimiento de la línea de cruceros, que duplicará su flota antes de 2031. Asimismo, promovió inversiones estratégicas para atraer audiencias más jóvenes, como la apuesta por el universo digital de Fortnite.

Ahora enfrenta el desafío de consolidar el negocio del streaming y continuar el legado de Bob Iger. (Foto: Patrick T. FALLON / AFP)

El mayor desafío para D’Amaro como CEO estará en el negocio del streaming y la televisión tradicional, golpeado por la caída de la publicidad y el cambio de hábitos de los consumidores.

“Si miramos unos años atrás, cuando nuestro negocio cinematográfico sufría por el Covid y el streaming no estaba en un lugar aceptable, queda claro que el futuro de ambos, o de nuestro negocio de entretenimiento, es prometedor y va a crecer”, sostuvo Bob Iger recientemente.

El reto de D’Amaro es continuar el trabajo de quien estuvo antes que él, pero dejando su propia huella en el camino

Datos clave de Josh D’Amaro

Josh D’Amaro, recientemente nombrado CEO de The Walt Disney Company (cargo que asumirá en marzo de 2026), tiene una sólida formación en negocios.

Detalles de su trayectoria: