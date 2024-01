Tras cuatro meses de retraso, los premios Emmy 2024, se celebrará el lunes 15 de enero desde el Peacock Theatre de Los Ángeles, California. La ceremonia, que reconoce a lo mejor de la industria de la televisión en sus diferentes categorías y será transmitido en Latinoamérica por la señal de TNT y el servicio streaming de HBO Max. En tanto, los residentes en Estados Unidos podrán seguir el evento a través de FOX. Recuerda que una hora antes se observó el desfile de los actores y actrices por la alfombra roja.

¿En qué canal transmitió los premios Emmy 2024 en Latinoamérica, USA y España?

PAÍSES CANAL DE TV HORARIO Costa Rica TNT y HBO Max 19:00 El Salvador TNT y HBO Max 19:00 Guatemala TNT y HBO Max 19:00 Honduras TNT y HBO Max 19:00 Nicaragua TNT y HBO Max 19:00 México TNT y HBO Max 20:00 Estados Unidos (ET) FOX 20:00 Colombia TNT y HBO Max 20:00 Ecuador TNT y HBO Max 20:00 Perú TNT y HBO Max 20:00 Panamá TNT y HBO Max 21:00 Venezuela TNT y HBO Max 21:00 Bolivia TNT y HBO Max 21:00 Puerto Rico TNT y HBO Max 21:00 República Dominicana TNT y HBO Max 21:00 Argentina TNT y HBO Max 22:00 Chile TNT y HBO Max 22:00 Uruguay TNT y HBO Max 22:00 Paraguay TNT y HBO Max 21:00 España Movistar Eventos 03:00

¿Qué canal transmite los Emmy 2024 en vivo desde ARGENTINA?

Antina: Canal 69

DirecTV: Canales 502 SD y 1502 HD

Express: Canales 38, 49, 407 y 856 HD

Supercanal: Canales 37/44, 423 D y 931 HD

CPETV Santa Rosa: Canales 204 SD/Digital y 702 HD

TVCO General Pico: Canales 308 SD/Digital y 702 HD

Gigared: 19, 18.1, 405, 30, 20.4, 36, 68 y 23.5

Flow: Canal 306 HD

Movistar TV: Canal 305 HD

Claro TV: Canal 309 HD

¿Qué canal transmite Emmy 2024 en vivo desde MÉXICO?

Totalplay: Canal 435

Xview+: Canal 410 HD

Izzi: Canales 610 SD y 912 HD

Megacable: Canales 410 SD y 1410 HD

Star TV: Canal 415

Dish: Canales 370 SD y 870 HD

Sky: Canales 415 SD y 1415 HD

¿Qué canal transmite Emmy 2024 en vivo desde COLOMBIA?

DirecTV: Canales 502 SD y 1502 HD

Movistar TV: Canales 400, 601 SD y 870 HD

Claro TV: Canales 701 SD, 702 SD, 720 HD y 1701 HD

TiGO: Canales 41 SD, 42 SD, 283 HD, 301 SD y 704 HD

Conexión Digital Express: 35 HD

Colcable: Canales 40 y 51

HV TV: Canal 24

ETB: Canal 500 HD

¿Qué canal transmite Emmy 2024 en vivo desde CHILE?

Zapping TV: Canal 52

Cable de la Costa: Canales 35 SD y 241 HD

Entel: Canal 109 HD

Movistar TV: Canales 595 SD y 902 HD

Gtd/Telsur: Canales 251 SD y 890 HD

Coltrahue: Canal 52 HD

Claro TV: Canales 92 SD y 592 HD

Mundo Pacífico: Canales 66 SD y 566 HD

VTR: Canales 56 SD y 781 HD

DirecTV: Canales 502 SD y 1502 HD

¿Qué canal transmite Emmy 2024 en vivo desde PERÚ?

DirecTV: Canales 502 SD y 1502 HD

Movistar TV: Canales 102 SD, 595 SD, 730 HD y 870 HD

Claro TV: Canales 53 SD y 1504 HD

Star Globalcom: Canal 21

¿Qué canal transmite Emmy 2024 en vivo desde VENEZUELA?

En Simple TV (DirecTV): Canales 502 SD y 1502 HD

Movistar TV: Canales 601 SD y 870 HD

Inter Satelital: Canales 242 HD, 243 SD y 1242 HD

Inter: Canal 48

Netuno: Canal 63

TV Zamora: Canales 59 SD y 163 HD

¿Qué canal transmite Emmy 2024 en vivo desde URUGUAY?

DirecTV: Canales 502 SD y 1502 HD

Flow: Canal 203 HD

¿Qué canal transmite Emmy 2024 en vivo desde Panamá?

+Móvil: Canales 353 SD y 718 HD

TiGo: Canal 405 HD

Claro TV: Canales 92 SD y 592 HD

¿Qué canal transmite Emmy 2024 en vivo desde PARAGUAY?

TiGO: Canales 301 SD

Personal TV HD: Canal 243

Claro TV: Canales 42 SD y 144 HD

TiGO: Canales 201 SD, 301 SD y 722 HD

Copaco: Canal 101 HD

¿Qué canal transmite Emmy 2024 en vivo desde COSTA RICA?

Movistar TV: Canales 170 SD y 234 HD

Cabletica: Canales 40 y 747 HD

Cablesantos: Canal 261 HD

¿Qué canal transmite Emmy 2024 en vivo desde REPÚBLICA DOMINICANA?

Altice: Canales 305 SD y 445 HD

Claro TV: Canales 551 SD y 1551 HD

Viva: Canales 601 SD, 602 HD y 821 HD

Sky: Canales 415 SD y 1415 HD

¿Quiénes son los presentadores de los Emmy 2024 ?

La lista de presentadores ya se dio a conocer y aquí te contamos quienes serán los encargados de animar la gala que premiará a lo mejor de la TV.

Uno de los primeros que aparecen en este listado es el chileno Pedro Pascal, quien podría recibir un premio, ya que compite en la categoría como Mejor Actor de una serie de drama por The Last of Us.

Además, Brunson, Jenna Ortega, Stephen Colbert, Juno Temple, Brett Goldstein, Taraji P. Henson, Sheryl Lee Ralph, Hannah Waddingham y Rob McElhenney también formarán parte de los presentadores, quienes estarán acompañados por Jason Bateman, Dame Joan Collins, Jon Cryer, Charlie Day, Jodie Foster, Marla Gibbs, Jon Ham