TNT, TNT Series y HBO Max ofrecerán la cobertura oficial de los Emmy Awards 2024 -o Premios Emmy- para el público latinoamericano este lunes 15 de enero desde el Peacock Theather, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California. La ceremonia reunirá a lo más destacado de la televisión y las plataformas de streaming de la pasada temporada. Entre las favoritas se encuentran las series de “The Last of Us”, “Succession”, “Merlina” y “El Oso” (“The Bear”).

Una hora antes, la cadena estadounidense E! Entertaiment transmitirá el desfile por la alfombra roja de las estrellas protagonistas de lo mejor de la televisión. ¿Listas sus predicciones de cuáles serán los estilos, tendencias y colores que se apoderarán de esta nueva edición del Red Carpet?

Natasha Lyonne (Poker Face), Jessica Chastain (George & Tammy), Bella Ramsey (The Last of Us), Sarah Snook (Succession), Pedro Pascal (The Last of Us), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Elizabeth Debicki (The Crown), Jenna Ortega (Wednesday), Jeff Bridges (The Old Man), Brian Cox (Succession), Kieran Culkin (Succession), Anna Torv (The Last of Us), Christina Applegate (Dead to me), Jeremy Allen White (The Bear), Jason Sudeikis (Ted Lasso), Claire Danes (Fleishman is in trouble), son solo algunos de los talentos que harán su despliegue de glamour y prestigio.

Emmy Awards 2024: horario, canal de TV y ubicación de la ceremonia

Premios Emmy 2024 Evento de la televisión 1. ¿Qué canal transmite? TNT Latinoamérica y HBO Max 2. ¿A qué hora empieza? 19:00 hr. (MEX); 20:00 hr. (PER/COL/ECU); 22:00 hr. (ARG/CHI) 3. ¿Cuándo es? Lunes 15 de enero de 2024 4. ¿Dónde es la ceremonia? Peacock Theather de la ciudad de Los Ángeles, California 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el minuto a minuto por el sitio web de Gestión Mix

¿Dónde ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde México?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en México para los servicios de cable en Izzi, Megacable, Dish, SKY y Total Play.

Megacable – Canal 410 (SD) y 1410 (HD)

Total Play – Canal 435

Izzi – Canal 610 (SD) y Canal 912 (HD)

Star TV – Canal 415

Dish – Canal 370 (SD) y Canal 870 (HD)

Sky – Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde Argentina?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Argentina para los servicios de cable en Antina, CPETV, TVCO, Cablevisión Flow, Dibox, Supercanal, Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Cablehogar.

DirecTV – Canal 502 y 1502 (HD)

Antina – Canal 69

CPETV – Canal 204 (SD/Digital) y Canal 704 (HD)

TVCO – Canal 308 (SD/Digital) y Canal 702 (HD)

Cablevisión – Canal 46 (A) y Canal 306 (Digital/HD)

Cablevisión Flow – Canal 306 (HD)

Dibox: Canal 203 (SD) y Canal 658 (HD)

Movistar TV – Canal 305 (HD)

Claro TV – Canal 309 (HD)

Supercanal – Canal 37/44 (Analógico), 423 (Digital) y 931 (HD)

Cablehogar – Canal 38 (A), 246 (D) y 856 (HD)

¿Dónde ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde Estados Unidos?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Estados Unidos para los servicios de cable en Dish Network, DirecTV, Verizon FiOS y AT&T U-Verse.

Dish Network – Canal 138

DirecTV – Canal 246 (Este) y Canal 245-1 (Oeste, HD)

AT&T U-Verse – Canal 108 (Este), 109 (Oeste), 1108 (Este, HD) y 1109 (Oeste, HD)

Verizon FiOS – Canal 51 (SD) y Canal 551 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde Perú?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Perú para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Star Globalcom.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1052 (HD)

Movistar TV – Canal 402 (SD), 595 (SD), 730 (HD) y 870 (HD)

Claro TV – Canal 22 (SD), 590 (HD), 53 (SD) y 1504 (HD)

Star Globalcom – Canal 21

¿Dónde ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde Colombia?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Colombia para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, HTV, y Colcable.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD)

Claro TV – Canal 701 (SD), 702 (SD), 720 (HD) y 1701 (HD)

Colcable – Canal51, 23, 18 y 39.

HV TV – Canal 24

Conexión Digital Express – Canal 25 (HD)

Movistar TV: Canal 400 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde Chile?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Chile para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, TuVes HD, Entel TV HD, Mundo Pacífico, VTR y Zapping TV.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD)

TuVes HD – Canal 243 (SD) y Canal 131 (HD)

Entel TV HD – Canal 109 (HD)

Mundo Pacífico – Canal 66 (SD) y Canal 730 (HD)

VTR – Canal 56 (SD) y Canal 781 (HD)

Claro TV – Canal 92 (SD) y Canal 592 (HD).

Gtd/Telsur – Canal 251 (SD) y Canal 890 (HD)

Movistar TV – Canal 595 (SD) y Canal 870 (HD)

Zapping TV – Canal 52

¿Dónde ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde Ecuador?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Ecuador para los servicios de cable en DirecTV y Claro TV.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD)

Claro TV – Canal 140 (SD) y Canal 640 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde Venezuela?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards Emmy Awards 2024 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Venezuela para los servicios de cable en Movistar TV, Simple TV, Netuno e Inter.

Simple TV – Canal 502 (SD/HD) y Canal 1502 (HD)

Movistar TV – Canal 601 (SD) y Canal 870 (HD)

Netuno – Canal 63

Inter – Canal 48

¿Dónde ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde Panamá?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Panamá para los servicios de cable en Claro TV y Cable Honda.

Claro TV – Canal 407 (SD) y Canal 669 (HD)

Cable Onda – Canal 234 (SD) y Canal 1234 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde Bolivia?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Bolivia para los servicios de cable en Entel y TiGO.

Entel: Canal 282

TiGO: Canal 301 (SD), 406 (SD), 704 (HD) y 759 (HD)

¿Dónde ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde República Dominicana?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en República Dominicana para los servicios de cable en Sky y Altice.

SKY – Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD)

Altice – Canal 305 (SD) y Canal 445 (HD)

Claro TV – Canal 407/551 (HD) y Canal 1551 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde Costa Rica?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Costa Rica para los servicios de cable en Cabletica y Movistar TV.

Cabletica – Canal 40 y Canal 747 (HD)

Movistar TV – Canal 170 (SD) y Canal 234 (HD)

¿Dónde ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde Uruguay?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Uruguay para los servicios de cable en DirecTV y Cablevisión Flow.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Cablevisión – Canal 46 (A) y Canal 306 (D/HD)

Cablevisión Flow – Canal 306 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde Paraguay?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Paraguay para los servicios de cable en TiGO y Personal TV HD.

TiGO – 201 (SD), 301 (SD), 704 (HD) y 759 (HD)

Personal TV HD – Canal 243.

¿Dónde ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde Honduras?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Paraguay para los servicios de cable en Claro TV, Cable Color y Mayavisión.

Claro TV – Canal 64 (A), 309 (D) y 1058 (HD)

Cable Color – Canal 30 (A), 260 (D) y 731 (HD)

Mayavisión – Canal 39

¿Cómo ver TNT en vivo con los Emmy Awards 2024 desde Guatemala?

Sigue la transmisión de los Emmy Awards 2024 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Guatemala para los servicios de cable en Claro TV y TiGO.

Claro TV – Canal 64 (A), 309 (D), 407 y 1310 (HD)

TiGO – Canal 29 (Analógico), 246 (Digital), 735 (HD)

Premios Emmy 2024: mira la ceremonia de premiación este lunes 15 de enero (Video: HBO - Twitter)