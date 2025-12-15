La esencia mágica de la Navidad ya envuelve a Estados Unidos , ofreciendo espectáculos impresionantes para celebrar la tradición de diciembre. Los entusiastas de esta festividad tendrán la oportunidad de asistir a desfiles, conciertos y eventos comunitarios en persona durante el periodo crucial que va desde el 16 hasta el 25 de diciembre. A continuación, te detallaré la información sobre los lugares específicos y los horarios para que no te pierdas ninguna de estas actividades.

Este país acostumbra a exhibir increíbles presentaciones a vísperas de la Navidad, ofreciendo escenarios de luces, calles decoradas y experiencias que suelen generar alegría, especialmente a los más pequeños de casa.

Estos eventos y desfiles pretenden que las personas disfruten de la magia de la Navidad. (Foto referencial: Freepik)

Qué desfiles y eventos navideños se realizarán desde el 16 hasta el 25 de diciembre

Disney Parks Magical Christmas Day Parade

La transmisión desde los parques de Disney, programada para el jueves 25 de diciembre, promete ser el acontecimiento más esperado por los estadounidenses. Se espera una producción que contará con segmentos musicales, la participación de personas emblemáticos del conglomerado y narraciones visuales.

Lake Norman Lighted Christmas Boat Parade

El sábado 20 de diciembre, Carolina del Norte acogerá un espectáculo nocturno que promete ser inolvidable: un singular desfile acuático de barcos adornados con luces sobre el lago. Este evento, que escapa a lo tradicional, combinará la navegación, la música y la creatividad local.

Christmas ship parades

Adoptando a una propuesta parecida a la anterior, muchas localidades costeras y aquellas ubicadas cerca de lagos de EE.UU. presentan espectáculos de luces acuáticos. Los residentes decoran sus embarcaciones con adornos festivos y las hacen navegar por ríos y bahías previas a la Navidad.

Por su parte, en Nueva Orleans y otras localidades se realizan pequeños desfiles y eventos con carrozas iluminadas, bandas locales y actividades para todas las familias que deseen disfrutar de este espectáculo.

La decoración de luces en las embarcaciones es una de las tradiciones más frecuentes que se realizan en ciertas localidades de EE.UU. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Mickey’s Very Merry Christmas Party

El Magic Kingdom de Walt Disney World en Orlando, Florida, es el escenario de un espectáculo nocturno que promete sumergir a los visitantes a la magia navideña. Se espera un desfile, encuentros exclusivos con personas clásicos de Disney, música y numerosas sorpresas temáticas.

ZooLights en el National Zoo Smithsoniano

En el zoológico nacional de Smithsoniano, en Washington D.C., podrás presenciar un festival de luces con formas de animales, música en vivo y opciones de compras. Si quieres disfrutar de esta atracción navideña, puedes visitarlo hasta el 3 de enero, tan solo pagando un boleto de $6.