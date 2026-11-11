Este viernes 13 de noviembre, el papa León XIV (Robert Prevost) celebrará una misa multitudinaria en Pimentel, provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque, como parte de su visita apostólica al Perú. Ante la expectativa de miles de fieles que esperan participar en este encuentro religioso, descubre en esta nota cuál será el horario de la ceremonia, dónde estará ubicado el recinto, qué accesos estarán habilitados y cómo participar en la celebración.

El papa León XIV (Robert Prevost) visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026 como parte de su primer viaje apostólico por Sudamérica. (Foto: ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS / HANS LUCAS / AFP)

Horario y ubicación de la misa del papa León XIV en Pimentel

La misa del papa León XIV en Pimentel se llevará a cabo exactamente en las Pampas de Pimentel, a las 10:30 am (hora en Perú). La celebración eucarística figura en el itinerario oficial publicado por el Vaticano, que contempla el traslado del pontífice desde Lima hacia Chiclayo durante esa misma mañana.

El recinto comprende aproximadamente 81 hectáreas y ha sido acondicionado para recibir a una gran cantidad de peregrinos. Entre sus instalaciones se contemplan 17 pantallas gigantes para que los asistentes puedan seguir la celebración desde distintos sectores.

Puntos de acceso para la misa del papa León XIV en Pimentel

De acuerdo con la información proporcionada por el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, según la agencia Andina, se han previsto tres accesos principales y 17 puertas de ingreso para distribuir a los peregrinos en los diferentes sectores de la explanada. El primero, denominado acceso Cosmos, estará cerca del óvalo de Pimentel y funcionará como punto de ingreso para distribuir a los asistentes.

Los otros dos accesos estarán ubicados en la carretera Pimentel-Santa Rosa. Permitirán el desplazamiento hacia los sectores identificados con las letras A hasta H, mientras que las puertas correspondientes a los sectores I hasta L podrán atenderse mediante los accesos 1 y 2. También se han previsto estacionamientos en el sector del Fuerte Cáceres y servicios de transporte para facilitar el traslado de los peregrinos, especialmente de quienes tienen dificultades de movilidad.

Cómo participar en la misa del papa León XIV en Pimentel

Para participar en la misa, los fieles deberán gestionar previamente su entrada gratuita mediante el registro habilitado en la plataforma Joinnus. El acceso se realizará con un código QR personal, que permitirá identificar la ubicación asignada a cada peregrino dentro de la explanada. Además, será necesario presentar el documento nacional de identidad (DNI) al momento del ingreso.

El ingreso al recinto comenzará a las 8:00 pm del jueves 12 de noviembre, por lo que los asistentes deberán revisar el horario, la puerta y el sector indicados en su entrada para organizar su llegada. Quienes tengan dificultades para completar el registro digital podrán solicitar ayuda en las parroquias, donde catequistas, voluntarios y agentes pastorales brindarán orientación. Las autoridades también han previsto servicios de transporte para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida.