La Ley Seca por las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú comenzará el sábado 3 de octubre a las 8:00 a. m. y terminará el lunes 5 de octubre a las 8:00 a. m. , según el cronograma oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La medida estará vigente durante 48 horas y restringirá la venta de bebidas alcohólicas en todo el país, incluida Lima, con motivo de la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

Los ciudadanos que viven en Lima y en otras regiones del Perú deberán tener en cuenta los horarios de esta disposición, así como las sanciones previstas para quienes incumplan las normas electorales. A continuación, conoce cuándo empieza y termina la Ley Seca, qué establecimientos deben cerrar y cuáles son las multas y penas establecidas.

¿A qué hora empieza y cuándo termina la Ley Seca en Lima 2026?

La Ley Seca comenzará a las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre y finalizará a las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre de 2026. La restricción tendrá una duración de 48 horas, de acuerdo con el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Estas son las fechas y los horarios que deben tener en cuenta los ciudadanos:

Restricción Fecha y hora Inicio de la Ley Seca Sábado 3 de octubre, 8:00 a. m. Jornada electoral Domingo 4 de octubre Fin de la Ley Seca Lunes 5 de octubre, 8:00 a. m. Duración total 48 horas

La medida se aplica en todo el territorio peruano, por lo que Lima Metropolitana y las demás provincias de la región Lima también deberán cumplir con las disposiciones electorales.

¿Qué está prohibido durante la Ley Seca por las elecciones 2026?

Durante el periodo de Ley Seca, queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas de cualquier tipo. Asimismo, deberán cerrar los establecimientos o espacios dedicados exclusivamente a su expendio.

Las principales restricciones son:

Prohibición de vender bebidas alcohólicas: no se permite el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase durante las 48 horas establecidas.

Cierre de establecimientos exclusivos: los locales dedicados exclusivamente a la venta de bebidas alcohólicas deberán permanecer cerrados.

Aplicación nacional: la medida rige en Lima y en todas las regiones del Perú.

Cumplimiento obligatorio: los fiscalizadores del JNE realizarán operativos para verificar el cumplimiento de las normas electorales.

Es importante precisar que el comunicado del JNE establece expresamente restricciones al expendio de bebidas alcohólicas y al funcionamiento de determinados establecimientos. No debe confundirse esta disposición con una prohibición general de todo consumo privado.

¿Cuál es la multa o sanción por incumplir la Ley Seca 2026?

El artículo 390 de la Ley Orgánica de Elecciones establece sanciones para quienes incumplan las disposiciones de la Ley Seca.

Según el comunicado del JNE, las sanciones contempladas son:

Infracción Sanción Incumplir la Ley Seca Pena privativa de libertad no mayor de seis meses Sanción económica Multa no menor del 10 % del ingreso mínimo vital multiplicado por 30 días de multa Monto indicado por el JNE S/ 3.390

La aplicación de estas sanciones está sujeta a las disposiciones legales correspondientes y a los procedimientos establecidos para determinar las responsabilidades.

¿Qué otras restricciones electorales rigen antes de las elecciones del 4 de octubre?

Además de la Ley Seca, el JNE recordó que existen otras restricciones que entran en vigor durante los días previos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Este es el calendario oficial de las principales prohibiciones:

Restricción electoral Fecha y hora de inicio Prohibición de publicar encuestas electorales Lunes 28 de septiembre, 00:00 h Prohibición de reuniones y manifestaciones públicas de carácter político Viernes 2 de octubre, 00:00 h Suspensión de propaganda política Sábado 3 de octubre, 00:00 h Inicio de la Ley Seca Sábado 3 de octubre, 8:00 a. m. Elecciones Regionales y Municipales Domingo 4 de octubre

El incumplimiento de estas disposiciones también contempla sanciones específicas previstas en la Ley Orgánica de Elecciones.

¿Qué restricciones habrá el domingo 4 de octubre durante las elecciones?

El domingo 4 de octubre, día de las elecciones, estarán prohibidas determinadas actividades en las inmediaciones de los centros de votación y durante el horario establecido por la normativa electoral.

Entre las principales restricciones figuran:

Reuniones de electores: no estarán permitidas en un radio menor de 100 metros de los centros de votación entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Espectáculos populares: no podrán realizarse espectáculos al aire libre ni en recintos cerrados durante ese mismo horario.

Funciones teatrales y cinematográficas: estarán suspendidas durante el horario electoral señalado.

Reuniones públicas: no podrán efectuarse reuniones públicas de ninguna clase en el periodo indicado.

Estas medidas buscan garantizar el desarrollo de la jornada electoral y el normal ejercicio del derecho al voto.

¿Quién fiscaliza el cumplimiento de la Ley Seca en Perú?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante sus fiscalizadores, estará a cargo de supervisar el cumplimiento de las restricciones electorales en todas las regiones del país.

La institución anunció operativos para verificar que se respeten las disposiciones establecidas antes y durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Los ciudadanos y establecimientos comerciales deberán respetar las fechas y los horarios fijados por la normativa para evitar posibles sanciones.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la Ley Seca en Lima 2026

¿Cuándo empieza la Ley Seca en Lima por las elecciones 2026?

La Ley Seca empieza el sábado 3 de octubre de 2026 a las 8:00 a. m., según el calendario oficial del JNE.

¿Cuándo termina la Ley Seca en Perú?

La restricción termina el lunes 5 de octubre de 2026 a las 8:00 a. m. En total, tendrá una duración de 48 horas.

¿Se puede comprar cerveza el domingo 4 de octubre?

No. Durante la vigencia de la Ley Seca está prohibido vender bebidas alcohólicas de cualquier clase, incluida la cerveza.

¿La Ley Seca se aplica en todo el Perú?

Sí. La restricción rige en todo el territorio nacional, incluida Lima Metropolitana, debido a las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre de 2026.

¿Cuál es la multa por incumplir la Ley Seca?

El JNE señala una sanción económica de S/ 3.390, además de una pena privativa de libertad no mayor de seis meses, conforme al artículo 390 de la Ley Orgánica de Elecciones.