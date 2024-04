Si buscas un lugar con bajos costos de alquiler, un accesible costo de vida y que, además, te pague por vivir allí, sin duda, está nota es para ti. La ciudad de Topeka, capital del estado de Kansas, busca migrantes latinos que quieran vivir allí y, a cambio, ofrece hasta 15.000 dólares anuales a través de fondos de contrapartida del empleado. Conoce qué necesitas para calificar.

GO Topeka es un programa de un año de duración, en el que la ciudad se asocia con empleadores locales para ofrecer incentivos de reubicación. Sin embargo, según afirmó Robert Ross, vicepresidente senior de Marketing y Comunicaciones de GO Topeka, en declaraciones recopiladas por CNN, el 95% de los beneficiarios que fueron aceptados se quedaron viviendo allí durante un largo plazo. Debes saber que los cupos son limitados y la aprobación no está garantizada.

LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE GO TOPEKA

El programa GoTopeka otorga un subsidio económico de hasta 15 mil dólares, dependiendo del caso.

Hasta 10 mil dólares en fondos para alquiler en el primer año, hasta US$15,000 en fondos para compra de vivienda.

¿QUÉ NECESITAS PARA CALIFICAR AL PROGRAMA QUE OTORGA HASTA 15 MIL POR VIVIR EN TOPEKA?

El programa indica que para participar debes recibir una oferta de trabajo de un empleador del condado de Shawnee que haya obtenido la aprobación de GO Topeka para ofrecer un incentivo de talento. Los solicitantes calificados deben estar autorizados para trabajar en los Estados Unidos. Para ser considerado para el programa de atracción de talentos, debes cumplir con todos los requisitos de elegibilidad. Debes:

Confirmar con tu nuevo empleador si participa en el incentivo de reubicación de Choose Topeka.

Mudarte a Topeka para un puesto de tiempo completo

Comprar una casa o alquilar (solo residencia principal) dentro del condado de Shawnee dentro del año de la mudanza

Ser un ciudadano estadounidense legal o tener un estatus de extranjero legal (Contar con permiso de trabajo).

Completar la encuesta Choose Topeka después de un año.

Debe participar en un programa de inmersión de Choose Topeka.

La solicitud del empleador debe recibirse antes de la reubicación permanente.

NOTA: Existen oportunidades de incentivos adicionales para antiguos residentes del condado de Shawnee, veteranos y graduados de la Universidad de Washburn.

¿CÓMO ES TOPEKA Y SU COSTO DE VIDA?

Topeka tiene una población de 125 mil personas, de las cuales un 15% son hispanos. Se ubica a orillas del río Kansas y combina a la perfección su belleza natural con diversos paisajes y la expansión de la ciudad. Tiene universidades de primer nivel, una amplia oferta gastronómica y cultural, bodegas y cervecerías.

El costo de vida en Topeka se encuentra entre los más accesibles de Estados Unidos, de acuerdo con la calculadora del sitio web turístico Go to Topeka.